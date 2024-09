Il nuovo aggiornamento per Honor of Kings permette ai giocatori di vivere un’avventura speciale e unica. L’evento intitolato Amber Era proietterà gli utenti nel futuro per scoprire tante novità che amplieranno la mitologia del titolo.

Il nuovo aggiornamento è chiaramente ispirato dal tema sci-fi con personaggi memorabili come Arli: Memory Chip, Sun Bin: Sirius Wonderboy e Shangguan: Sirius Artist. Inoltre, gli utenti potranno ampliare il proprio roaster con l’aggiunta di Liu Bang disponibile a partire da questi giorni.

La trama principale di questa espansione per Honor of Kings è incentrata su un meteorite in rotta di collisione con la Terra. Il destino del pianeta è completamente in mano ai giocatori che avranno il compito di sventare la catastrofe.

Honor of Kings si prepara ad accogliere la nuova espansione intitolata Amber Era caratterizzato da nuove missioni e un nuovo Eroe

Gli utenti dovranno unirsi alla spedizione per studiare il meteorite e trovare un modo per evitare l’impatto. Partecipare all’evento Amber Era permetterà di ottenere carte esperienza Kaiser e Garo Hero che saranno valide per 14 giorni.

Il nuovo personaggio sbloccabile Liu Bang, invece, è caratterizzato da abilità tanto semplici quanto efficaci. Gli sviluppatori lo indicano come un Eroe da utilizzare nella fasi iniziali del gioco ma non per questo meno potente. Il profilo da Tank lo rende un ottimo personaggio di supporto per le sfide più dure.

Ma le novità per Honor of Kings non sono certo finite. L’evento “Segnale di Luna Piena” sarà disponibile dal 17 al 22 settembre e permetterà di guadagnare gettoni e ricompense esclusive. Con questo evento a tempo, gli utenti dovranno indagare su una misteriosa ombra apparsa sulla Luna.

A partire dal 13 e fio al 24 settembre, invece, sarà disponibile la missione Tempesta di Energia. Superando questa sfida, sarà possibile sbloccare una delle cinque skin epiche tra Golden Ratio Kongming, Playground Sentry Kui, Summer Waves Fang, Pet Diaries Da Qiao e Fruit Sweetheart Lady Sun.

Infine, dal 5 al 18 settembre sarà possibile completare le missioni legate all’arrivo del Re Scimmia. Anche in questo caso, completando tutte le sfide, sarà possibile ottenere premi e ricompense uniche.