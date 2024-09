Stanno per arrivare sul mercato i nuovi HP OmniBook Ultra Flip 14. I nuovi laptop thin & light sono stati presentati all’IFA di Berlino e sono caratterizzati dalla presenza dei processori Core Ultra 200V di Intel. Quest’ultimi sono caratterizzati dall’architettura Lunar Lake e sostituiscono i modelli a basso consumo Lunar Lake-U. Tale scelta garantisce un aumento significativo dell’efficienza. E non è tutto.

HP lancia il nuovo OmniBook Ultra Flip 14: ecco i dettagli del lancio

È presente una GPU integrata Arc di 2 generazione. A quest’ultima si unisce una nuova NPU che risponde ai requisiti dei Copilot Plus PC. Ciò è indicativo della potenza di calcolo per l’AI di 48 Tops. Un dettaglio davvero rilevante considerando l’andamento attuale del mercato PC.

Il nuovo HP OminiBook Ultra Flip 14 sarà caratterizzato da uno schermo OLED da 14 pollici. La risoluzione del display è pari a 2880×1800 pixel. L’impostazione base gli permette di raggiungere 120Hz di refresh. Il 2-in-1 di HP presenta specifiche interessanti. Il comparto audio presenta 4 altoparlanti. Inoltre, è presente anche il supporto per lo standard DTS:X Ultra. Le specifiche emerse online dalla pagina per il pre-order evidenziano una memoria che arriva fino a 32GB a 8533 MHz.

A completare l’assetto c’è una webcam da 9 megapixel con doppio array di microfoni. La batteria è da 64Wh. Per quanto riguarda le entrate, c’è una porta USB-C con supporto per DisplayPort 1.4a. Ci sono poi ulteriori due porte Thunderbolt 4 con supporto per DisplayPort 2.1. Per ulteriori dettagli è necessario attendere i primi feedback relativi al rilascio del prossimo HP OmniBook Ultra Flip 14.

A tal proposito, sembra che il nuovo laptop sta per essere lanciato sul mercato negli Stati Uniti. Riguardo le tempistiche per il rilascio si prevede che il prossimo dispositivo HP arriverà entro il mese di settembre. Per il lancio è stato pensato un costo di partenza pari a 1499 dollari.