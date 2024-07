HP: rivoluzione intelligenza artificiale con OmniBook Ultra e OmniStudio X

HP ha annunciato l’arrivo di due innovazioni importanti per l’intelligenza artificiale: l’HP OmniBook Ultra, un PC AI dalle prestazioni eccezionali, e l’integrazione di un trust framework in una piattaforma di sviluppo AI. Questi due progressi sono sicuramente un passo decisivo nell’impegno di HP per rendere l’AI accessibile a un pubblico più ampio. Non copriranno solo le aziende ma anche privati e doneranno nuove esperienze trasformative semplicemente usando i PC HP, i software e gli ecosistemi di partner.

Le nuove creazioni HP per l’intelligenza artificiale

L’HP OmniBook Ultra è progettato per sbloccare il vero potenziale dell’AI. Avente un processore AMD Ryzen AI serie 300, grafica integrata AMD Radeon 800M e una potente NPU, il dispositivo dona agli utenti prestazioni di AI ineguagliabili. Altra chicca è una durata della batteria fino a ben 21 ore! Il design è leggero proprio per essere trasportabile il più facilmente possibile. Lo schermo del device è touchscreen ed è grande 14″. Il dispositivo HP avrà anche una connettività Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4. L’OmniBook HP Ultra, grazie a tutte queste favolose caratteristiche, andrà ad implementare la produttività, la creatività di chiunque lo possegga. Tra le funzionalità AI incluse, vi sono la traduzione in tempo reale , un coach di comunicazione per le presentazioni, la creazione di video professionali, la rimozione del rumore ambientale durante le chiamate e l’assistenza intelligente per le attività quotidiane.

HP ha lanciato anche i primi PC Desktop All-In-One OmniStudio X da 27 e 31,5 pollici. Questi device sono invece ideali per la creazione di contenuti e l’intrattenimento. Tali dispositivi presentano prestazioni da urlo grazie ai processori Intel Core Ultra 7 e alla GPU opzionale NVIDIA GeForce RTX 4050. Il design anche in tal caso è elegante e moderno, con supporto regolabile in altezza e connessione USB Type-C. La risoluzione dello schermo è altrettanto eccezionale con immagini in 4K. Inoltre, la fotocamera da 5 MP e audio Poly Studio negli OmniStudio X permettono una migliore registrazione visiva e sonora anche grazie alla certificazione IMAX Enhanced che attesta la qualità superiore.

HP continua a promuovere uno sviluppo responsabile dell’AI, impegnandosi a garantire il meglio alla propria utenza utenti. Le nuove soluzioni AI di HP sono di certo un passo avanti nel riuscire a rendere l’AI accessibile e utile per tutti, permettendo ad aziende e individui di sbloccare il potenziale dell’AI e di usufruirne per accrescere il nostro futuro.