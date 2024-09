PosteMobile: minuti, SMS e giga a meno di 5 EURO

Se stai cercando una tariffa conveniente per il tuo smartphone, la nuova Creami Extra Wow Weekend di PosteMobile potrebbe essere la soluzione giusta. Questa offerta ti permette di avere minuti e SMS illimitati e 20 GB di traffico dati in 4G. Ma cosa rende davvero interessante tale promozione?

Innanzitutto, il prezzo competitivo. Per meno di 5 euro al mese, ottieni un pacchetto completo di servizi, senza sorprese o costi nascosti improvvisi che possano giocarti brutti scherzi. Altro vantaggio? Puoi attivarla facilmente online! La SIM PosteMobile ti verrà consegnata gratuitamente a casa. Se non hai bisogno di offerte complesse o costose, questa potrebbe essere proprio una delle soluzioni più convenienti papabili al momento. Quanto costa precisamente? Pagherai soli 4,99 euro al mese.

I dettagli della nuova promo PosteMobile

Un altro punto di forza, apprezzato già da tantissimissimi utenti, è la flessibilità. L’offerta PosteMobile è rivolta a tutti i nuovi clienti, indipendentemente dal fatto che tu voglia mantenere il tuo numero attuale o attivarne uno nuovo. E per chi vuole provare la rete 5G? PosteMobile anche offre l’opzione di aggiungere questa rete al costo di 3 euro al mese. Ma hai davvero bisogno del 5G? Dipende dall’uso che fai dello smartphone! Se ti accontenti di una velocità 4G, puoi risparmiare ulteriormente.

Attivare Creami Extra Wow Weekend è semplicissimo davvero. Ti basta completare la procedura online entro il 9 settembre. Il costo iniziale è di 20 euro(comprensivi di SIM e prima ricarica) e avrai coperti i primi due mesi di servizio. Il piano include anche tutti i principali servizi accessori come “Ti cerco” e “Richiama ora”, senza costi aggiuntivi, completamente GRATIS. Questa offerta ha qualche limite? Solo due: è disponibile per un periodo limitato e solo per i nuovi clienti. Se sei già utente PosteMobile, purtroppo non potrai approfittarne. Ma per chi cerca una tariffa low cost questa promozione è una delle migliori opzioni ora sul mercato. Non perdere questa succosa occasione! L’offerta scade tra pochissimo, devi sbrigarti.