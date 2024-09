Sono in arrivo le cuffie over-ear di fascia alta Beoplay H100 di Bang & Olufsen. I nuovi dispositivi hanno l’obiettivo di migliorare prestazioni, design e caratteristiche rispetto al modello precedente (H95). I dispositivi sono disponibili in diversi colori: Sunset Apricot, Infinite Black e Hourglass Sand.

All’interno della confezione in cui le cuffie Bang & Olufsen vengono vendute è disponibile anche una custodia che permette di proteggerle durante gli spostamenti. Secondo l’azienda, le Beoplay H100 sono le migliori che siano mai state realizzate.

Bang & Olufsen: ecco i dettagli delle nuove cuffie

Le Beoplay H100 presentano driver in titanio. Quest’ultimo sono da 40mm e sono posizionati dietro griglie in alluminio. Per il nuovo dispositivo è stata migliorata l’opzione per la cancellazione del rumore. Bang & Olufsen ha lavorato anche ad un sistema di 10 microfoni. In tal modo si garantisce un suono limpido. Inoltre, la tecnologia EarSense adatta il suono sulla base della posizione delle cuffie durante l’ascolto. Le Beoplay H100 presentano l’opzione per il risparmio energetico automatica. Quest’ultima si attiva quando non sono indossate. In questo modo le cuffie arrivano ad un’autonomia di circa 90 giorni. Se vengono posizionata nella loro apposita custodia, invece, automaticamente si spengono.

Per quanto riguarda la superficie esterna, quest’ultima è in vetro temperato ed antigraffio. Inoltre, risulta essere touch. Per migliorare il confort delle cuffie sono stati inseriti dei cuscinetti auricolari rivestiti in pelle e una fascia interna in tessuto.

Inoltre, il design risulta essere modulare: l’archetto interno e i cuscinetti sono rimovibili. Le principali componenti, invece, come la batteria, possono essere sostituite in modo facile e veloce.

Con il programma Beocare di Bang & Olufsen, l’azienda garantisce alle cuffie cinque anni di garanzia. Lo scopo primario è quello di offrire agli utenti la longevità. Per fare ciò l’azienda si è concentrata sulla manutenzione e la riparabilità delle nuove BeoPlay H100. Il prezzo consigliato per la vendita delle cuffie, al momento, è di 1.499 euro.