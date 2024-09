IFA 2024: HONOR svela il pieghevole più sottile al mondo

All’IFA 2024, il marchio tecnologico HONOR ha presentato un’innovazione rivoluzionaria. Questa volta ci troviamo nel mondo dei dispositivi pieghevoli e dell’intelligenza artificiale (AI). Durante l’evento, HONOR ha mostrato il suo impegno verso una tecnologia che migliora la produttività, la creatività e soprattutto la tutela della privacy dell’utenza. Il protagonista assoluto dell’evento all’IFA 2024 è stato senza dubbio il Magic V3, il telefono pieghevole più sottile al mondo. Il device ha uno spessore di appena 9,2 mm e un peso leggerissimo di soli 226 grammi. Come hanno fatto a creare uno smartphone pieghevole così? Honor ha usato 19 materiali innovativi e 114 microstrutture, portando la tecnologia pieghevole a un nuovo livello di precisione. La società non solo ha migliorato il design, ma anche la resistenza.

IFA 2024: mostrati i dettagli dell’Honor Magic V3

Il dispositivo integra la cerniera proprietaria Super Steel Hinge. Questa è certificata per resistere fino a 500.000 piegature, garantendo così una lunga durata molto più del solito. La cover posteriore, rinforzata con fibre speciali, riduce lo spessore del 30%. Al contempo la stessa aumenta la resistenza agli urti del 40%. Tali dettagli rendono il Magic V3 uno dei dispositivi più robusti e durevoli sul mercato. L’Honor visto all’IFA 2024 è poi dotato di un display esterno da 6,43″. Lo schermo interno pieghevole invece è da 7,92″. Funzioni innovative come la tecnologia AI Defocus Display e la dimmerazione PWM a 4320 Hz garantiscono inoltre una visione migliorata delle immagini, riducendo anche l’affaticamento degli occhi anche durante un uso prolungato. Il sistema HONOR Falcon dello smartphone include una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera ultragrandangolare da 40 MP, garantendo alta qualità.

La batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5150 mAh supporta la ricarica rapida a 66W e wireless a 50W, offrendo un’autonomia senza stress per tutta la giornata. Grazie all’integrazione dell’AI, il Magic V3 offre una serie di funzionalità intelligenti, tra cui Magic Portal e strumenti come HONOR AI Motion Sensing per scatti istantanei e HONOR AI Portrait Engine per migliorare i ritratti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Google Cloud, le funzioni di produttività come Face to Face Translation e HONOR AI Eraser migliorano l’efficienza degli utenti. In questo modo il device diviene l’ideale anche per chi lo utilizzerebbe per lavoro. Con il suo impegno per l’innovazione e la protezione della privacy, HONOR ha dimostrato all’IFA 2024 di essere alquanto pioneristico quando si parla di pieghevoli grazie ad uno smartphone che va a ridefinire i confini della tecnologia mobile.