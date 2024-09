Nel corso delle ultime ore il produttore tech Honor ha tenuto un importante evento durante il quale ha svelato ufficialmente a livello globale il suo nuovo smartphone foldable Honor V3. Oltre a questo, però, l’azienda ha colto l’occasione per ufficializzare un altro interessante prodotto, ovvero Honor Watch 5. Si tratta dunque del nuovo wearable dell’azienda cinese e si distingue per alcuni piccoli miglioramenti rispetto al precedente modello. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor Watch 5 arriva ufficialmente sul mercato, ecco le specifiche

Il produttore tech Honor ha da poco presentato tutta una nuova serie di prodotti, tra cui un nuovo dispositivo wearable. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Honor Watch 5. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di un display quadrato simile ad Apple Watch. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.85 pollici.

Quest’ultimo ha una risoluzione pari a 450 x 390 pixel ed ha una luminosità di picco pari a ben 1000 nits. Il frame attorno allo schermo è realizzato in alluminio e troviamo un piccolo tasto rotante che permette di accedere rapidamente a numerose funzionalità. Il nuovo smartwatch di Honor presenta poi svariati sensori che permettono di monitorare numerosi parametri, tra cui il sonno e il battito cardiaco. Sono inoltre presenti la certificazione di impermeabilità IP68 fino a 5 ATM e anche il chip GPS.

Novità di rilievo rispetto al precedente modello è l’autonomia. Quest’ultima è migliorata grazie alla presenza di una batteria con una capienza pari a 480 mah. Questa, insieme al software Honor OS Turbo X, garantisce una autonomia esagerata pari a 15 giorni con un utilizzo standard.

Prezzi e disponibilità

Il nuvoo wearable Honor Watch 5 sarà disponibile all’acquisto sul mercato in diverse colorazioni, tra cui Green, Black e Gold. Vi terremo aggiornati non appena l’azienda rivelerà disponibilità e prezzi ufficiali.