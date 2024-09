Vodafone Silver a settembre con prezzi partire da 5 EURO al mese

Quando il mese di settembre inizia, è sempre tempo di grandi cambiamenti. Si può partire anche da quello che è il proprio gestore mobile ed è per questo che Vodafone ha deciso di cominciare al meglio.

Ora sarà difficile per la concorrenza di riuscire a dare una prova di forza, siccome la qualità è sempre dalla parte del gestore anglosassone. Le Silver sono tornate e soprattutto sono intenzionate a far vedere quanto valgono, dopo il grande successo della fine del 2023. Ci sono dunque due promozioni molto simili tra loro che differiscono però per quanto riguarda il prezzo e la quantità di giga dedicati alla rete Internet.

Vodafone batte tutti con delle offerte clamorose: ecco cosa c’è nel Silver

Chi stava cercando delle offerte interessanti, può virare decisamente sulle Silver di Vodafone. La prima costa solo 7,99 € al mese e permette di avere 100 giga in 4G con minuti senza limiti e con 200 messaggi. La seconda con 9,99 € al mese invece riesce ad offrire gli stessi minuti e messaggi ma questa volta 150 giga in 4G.

Con Vodafone è semplice avere il meglio, sia per qualità che per quantità e convenienza. Le due offerte in questione lo dimostrano alla grande, anche se c’è da tenere d’occhio alcuni aspetti aggiuntivi che possono far venire ancor di più l’appetito. Entrambe le offerte Silver del provider anglosassone sono disponibili solo ed unicamente per coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad. Nessun altro potrà sottoscriverli a questi prezzi.

Chi inoltre vuole aggiungere 50 giga ad ognuna delle due soluzioni, può far scegliendo un servizio gratuito: SmartPay. per chi non lo sapesse, Vodafone con quest’ultimo garantisce agli utenti la possibilità di ricaricare direttamente dal conto e gratis. Un’altra situazione è importante da conoscere: queste offerte di Vodafone per il primo mese costano solo 5 €. Adesso non vi resta altro che scegliere l’offerta giusta per voi.