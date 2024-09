Siamo a settembre e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sembra aver deciso di continuare a proporre il suo catalogo presso i negozi fisici. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, l’operatore sta continuando a proporre tutta una serie di offerte estremamente convenienti e letteralmente eccezionali, tutte ad un prezzo per il rinnovo mensile molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, continuano anche nei negozi tante offerte strepitose

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre anche nei negozi fisici tutto il suo catalogo di super offerte. Come già accennato in apertura, anche nei negozi gli utenti avranno l’opportunità di attivare una di queste super offerte a basso costo ed estremamente convenienti.

Secondo quanto è emerso , anche presso i negozi gli utenti avranno a disposizione fino al prossimo 30 settembre 2024 e non solo. Come successo per le offerte online, anche attivando una di queste offerte nei negozi fisici, sarà possibile ottenere 100 GB di traffico dati extra utilizzando come metodo di pagamento Ricarica Automatica.

Rimane disponibile all’attivazione una delle offerte più apprezzate dell’operatore virtuale. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 TOP 100 GB. Con quest’ultima, gli utenti potranno usufruire ogni mese fino a 200 GB di traffico dati scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 5,99 euro al mese.

Rimangono poi disponibili all’attivazione tante altre super offerte di rete mobile. Una di queste è l’offerta denominata Kena 7,99 TOP 150. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 250 GB di traffico dati sempre utilizzando come metodo di pagamento Ricarica Automatica. Rimangono poi inclusi nel bundle minuti di chiamate illimitati e fino a 200 sms verso tutti i numeri, ad un costo di 7,99 euro al mese.