Vodafone: offerte fino a 200 GIGA al mese, si parte da 7 EURO

Quando la scelta è ampia e sempre allettante, potrebbe subentrare la confusione. In questo caso sembrano essere tantissimi gli operatori che possono dare al pubblico ciò che desidera, proprio con minuti, messaggi e giga ma anche con un’estrema convenienza. Le aziende che operano in questo settore sono tantissime e tra tutte non può che distinguersi ancora una volta Vodafone.

Il colosso che in Italia è stato in grado di tenere in mano le redini della corsa per tanto tempo in maniera incontrastata, ora sta provando a riprendersi dopo un piccolo periodo di buio. Dopo aver visto infatti tantissimi altri utenti scappare via per gestori virtuali e per scegliere anche Iliad, Vodafone ha imposto il suo ritmo con le nuove offerte Silver.

Vodafone ripercorre le stesse orme dei mesi scorsi, ancora disponibili le Silver

La prima delle due offerte di Vodafone, che ovviamente fa parte delle Silver, costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno non manca veramente niente in quanto ci sono minuti illimitati e 200 SMS ma soprattutto 100 giga in 4G. Anche la seconda offerta è degna di nota in quanto ripercorre le stesse orme della prima con minuti e messaggi cambiando solo per i giga che sono 150 in 4G. Il prezzo è di 9,99 € mensili.

Vodafone è al centro di ogni discussione quando si tratta di scegliere un nuovo gestore e ovviamente anche per le sue promozioni. La prima riguarda il primo mese: gli utenti che sceglieranno una delle due Silver, pagheranno per i primi 30 giorni solo 5 €. Per avere poi 50 giga supplementari da integrare con quelli presenti nelle promo, serve solo sottoscrivere il servizio SmartPay. È proprio in questo modo infatti che le persone potranno avere ancora più connessioni ad Internet. Per quanto riguarda la possibilità di scegliere le offerte, solo chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad può averne il privilegio.