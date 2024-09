Roborock, azienda leader mondiale nella robotica domestica intelligente, ha presentato ad IFA 2024 ben cinque nuovi modelli di device che si occuperanno di pulire con dovizia e molta cura tutte le vostre abitazioni, in modo smart. Vediamoli meglio da vicino assieme.

Roborock Qrevo Curv e Qrevo Edge

Roborock Qrevo Curv e Qrevo Edge aggiungono una novità mai vista nel settore, il telaio AdaptiLift, questi va ad incorporare tre ruote regolabili in modo completamente indipendente, riuscendo a raggiungere una altezza di 10 millimetri, permettendo la pulizia di più tipologie di pavimento, e migliorando difatti la copertura su tappeti dal pelo medio-lungo (gli ostacoli possono essere superati fino a 4cm di altezza). A ciò si aggiunge il duplice sistema anti-grovigli, vengono introdotte una spazzola principale DuoDivide ed una laterale FlexiArm ad arco. La principale si contraddistingue dalla presenza di due rulli dotati di setole corte ed una serie di lame a spirale, così da spingere i capelli verso l’ingresso del cestino della polvere, ciò porta ad una percentuale di aggrovigliamento pari allo 0% e la rimozione del 100% di detriti o capelli.

L’aspirazione HyperForce da 18’500Pa, presenta il FlexiArm, ovvero la possibilità di estendere la spazzola laterale ed il mocio di destra, per una pulizia meticolosa. I modelli sono poi dotati di stazione di ricarica 3.0, con funzione di lavaggio a 75°C e rimozione del 99,99% dei batteri. Roborock Qrevo Curv sarà in vendita dal 9 settembre su Amazon e sullo store ufficiale al prezzo di 1499,99 euro.

Roborock Qrevo Slim

Una nuova era nella pulizia domestica, il modello è dotato del sistema di navigazione 3D ToF più sottile al mondo, raggiungendo uno spessore complessivo di soli 8,2 centimetri. Con il sistema StarSight Autonomous, viene a formarsi un array laser da oltre 21’600 punti di rilevamento e 38’400Hz di frequenza di campionamento, il tutto combinato con la fotocamera intelligente RGB per il corretto riconoscimento degli ostacoli ed una navigazione molto precisa. Ciò porta ad una capacità di mappatura davvero ineguagliabile, rappresentando il nuovo punto di riferimento del settore, e la sua capacità di riconoscere fino a 73 tipi di ostacoli differenti.

Anch’esso è dotato di spazzola FlexiArm e mocio laterale estensibile, una potente spazzola DuoRoller ed una potenza di aspirazione che può raggiungere anche 11’000Pa, con l’abbinamento, di default, con la stazione multifunzionale di ricarica 3.0. Il prodotto sarà in vendita da Ottobre ad un prezzo di 1299,99 euro.

Roborock H5 e Zeo Lite

In ultimo è stato presentato Roborock H5, un aspirapolvere portatile senza fili dalla potenza di aspirazione di 158AW, ed un design tanto sottile quanto leggero, infatti pesa solamente 1,82kg (inclusa la mini spazzola motorizzata). Il motore è a nove cicloni con sistema di filtraggio a cinque stadi, raggiungendo un ottimo livello di pulizia.

Roborock Zeo Lite è invece una lavasciuga intelligente all-in-one, con la prima tecnologia Zeo-Cycle, capace di sfruttare la capacità di assorbimento del vapore acqueo per proteggere i tessuti senza un utilizzo eccessivo del calore. La procedura è controllata direttamente, per la perfetta cura dei tessuti; il tutto senza inficiare la capacità, che raggiunge anche 10kg per il lavaggio e 6kg per l’asciugatura, ed una buonissima velocità di esecuzione (un ciclo completo in solo 1 ora). Sono ben 27 le modalità di lavaggio tra cui gli utenti potranno scegliere, dimostrando ottima versatilità.

Roborock H5 sarà acquistabile dal 9 settembre su Amazon al prezzo di 299 euro, mentre Zeo Lite è disponibile solo sul mercato tedesco.