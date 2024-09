Honda lancia un nuovo restyling su uno dei suoi modelli più amati. La casa aggiunge migliorie a tutto tondo sul nuovo HR-V che ne implementano il livello. Partiamo dall’innovativo sistema di telecamere a visione multipla che offre una copertura completa a 360 gradi dell’ambiente circostante. Anche il Traffic Jam Assist è stato perfezionato per assistere il conducente nello sterzo già a partire da 0 km/h. In questo modo riduce di molto lo stress nel traffico urbano. Ma queste nuove funzionalità saranno sufficienti per convincere i clienti più esigenti?

Il rinnovato HR-V Honda mantiene la sua anima ibrida, combinando un motore a quattro cilindri 1.5 a ciclo Atkinson con un motore elettrico. La sua una potenza complessiva è di ben 131 CV. Gli ingegneri Honda si sono concentrati in particolar modo sull’ottimizzazione della gestione energetica e sulla riduzione della rumorosità in accelerazione. Questa configurazione riuscirà a soddisfare chi cerca prestazioni più elevate?

Nuovi dettagli estetici del modello HR-V Honda

Passando agli interni, il nuovo HR-V Honda ha ancora il suo stile minimalista, con un abitacolo ordinato e funzionale. Tra le novità spicca il quadro strumenti digitale da 7 pollici. Questo è affiancato da un display da 9″ per il sistema di infotainment. Il tunnel centrale è stato riprogettato per migliorare l’accesso alla ricarica wireless, mentre la console centrale presenta un’ergonomia migliorata. L’isolamento acustico, poi, è stato potenziato per garantire un comfort di marcia superiore.

Esteticamente, il SUV presenta un lifting delicato ma efficace. Il frontale è stato rivisitato con un paraurti ridisegnato e una calandra più squadrata, arricchita da una modanatura superiore in nero cristallo. Sul retro, i gruppi ottici vantano una nuova firma luminosa. La palette cromatica si arricchisce di tre nuove tonalità: Sage Green, Seabed Blue e Urban Grey per una maggiore personalizzazione. Per i clienti più esigenti, gli allestimenti top di gamma presentano la tecnologia ADB per un’illuminazione adattiva. Questi dettagli saranno sufficienti a differenziarlo dai concorrenti?

Le dimensioni dell’HR-V restano ideali per la giungla urbana. L’auto Honda una lunghezza di 4,35 metri, una larghezza di 1,79 metri e un’altezza di 1,58 metri. Nonostante le dimensioni compatte, l’HR-V non sacrifica spazio e versatilità. Il modello si posiziona come un’ottima scelta per chi cerca un SUV di medie dimensioni. Con questo restyling, Honda riuscirà a mantenere e magari ampliare il suo successo nel segmento?