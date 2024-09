Battery Video Doorbell arriva in Italia: ecco il videocitofono di nuova generazione

È disponibile in Italia il nuovo videocitofono di ultima generazione Battery Video Doorbell. Questo prodotto offre la possibilità di avere un video in HD a figura intera e può essere tranquillamente installato senza l’aiuto di un tecnico. Da ieri è disponibile su Amazon.it e anche sul sito ufficiale Ring.com. Questo prodotto ha un prezzo di 99,99 € e include due anni di garanzia.

Ecco il videocitofono di nuova generazione: il Battery Video Doorbell è ora disponibile

Quando si parla del nuovo Battery Video Doorbell, l’attenzione è alta. Effettivamente il nuovo videocitofono è stato progettato secondo gli standard migliori per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, entrambi aspetti all’avanguardia. Il prodotto è dotato di rilevazione di movimento e si possono anche personalizzare le zone, in modo da tenere sempre in primo piano le aree principale ed allo stesso tempo tenere fuori tutte le zone che non si desidera monitorare e registrare. Disponibili anche gli avvisi in tempo reale, in modo da sapere quando viene premuto il campanello o rilevato un movimento.

Non poteva mancare il Live View, uno strumento tecnologico unico nel suo genere che consente di vedere in ogni momento cosa sta succedendo in diretta mediante l’app Ring. C’è ovviamente anche l’audio bidirezionale, utile per parlare con chi suona al citofono. L’abbonamento Ring Protect inoltre offre ai clienti la possibilità di accedere agli Smart Alert per ricevere notifiche in tempo reale quando viene rilevata la presenza di una persona nella proprietà o di un pacco nella zona di consegna prescelta e guardare che cosa ha fatto scattare un avviso con una foto d’anteprima nella notifica, senza dover aprire l’app Ring. Inoltre, consente di registrare video e scattare foto da rivedere, salvare e condividere con amici e familiari.

Il nuovo videocitofono Battery Video Doorbell è ora disponibile su Amazon.it e Ring.com al prezzo di 99,99 €.