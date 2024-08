Geely Galaxy E5: il SUV elettrico a soli 15.000 euro sfida Tesla

Perché il Geely Galaxy E5 sta facendo parlare di sé? L’auto ha un prezzo di partenza extra basso. Può essere acquistato a soli 15.000 euro. Altro punto a favore è l’autonomia, davvero alta per un prezzo del genere, che arriva fino a 530 km. Nei primi 20 giorni dal suo lancio ad agosto, ha raccolto oltre 12.000 ordini, con una media di 600 contratti al giorno. Un risultato sorprendente, che lo pone tra i modelli più richiesti del momento.

A rendere il Geely Galaxy E5 così attraente è anche la sua dimensione. Il SUV è lungo 4,62 metri e si avvicina alla popolare Tesla Model Y, con cui condivide il segmento, seppur essendo 14 cm più corto. Il suo passo di 2,75 metri garantisce grande abitabilità interna. Possiamo dire che è una caratteristica molto apprezzata dai consumatori cinesi. Tuttavia, la vera domanda ora è: potrà competere in Europa? Non è ancora chiaro quando il SUV arriverà nel nostro mercato. I numeri di vendita lasciano pensare a un debutto imminente e in molti non vedono sicuramente l’ora di metterci su le mani.

Geely Galaxy E5 VS Tesla Model Y

A livello di motorizzazione, il Galaxy E5 ha ottime caratteristiche. Il SUV presenta un motore anteriore parecchio da ben 218 CV che tocca anche una coppia di 320 Nm. Questo è poi abbinato a batterie di due capacità differenti. La prima è da 49 kWh e la seconda 60 kWh. Tali batterie permettono all’automobile un’autonomia sorprendente rispettivamente di 440 km e 530 km. Dati molto interessanti per chi cerca un’auto elettrica a basso costo, di dimensioni comode e che abbia anche prestazioni solide.

Un altro fattore determinante è la sicurezza. Il Geely Galaxy E5 è stato progettato per soddisfare gli standard di sicurezza di 89 Paesi grazie a moderni sistemi ADAS e alla sicurezza passiva di ultima generazione. Inoltre, è disponibile sia con guida a destra che a sinistra, rendendolo pronto per una diffusione globale. Il prezzo contenuto e le prestazioni elevate rendono il Geely Galaxy E5 una reale minaccia per i leader del segmento. Riuscirà davvero a sfidare la Tesla Model Y?