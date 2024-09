Amazon, Kindle Unlimited regala 3 mesi al costo di 1: ecco come fare

Questa volta l’offerta che proviene dal mondo Amazon non riguarda un prodotto fisico, bensì digitale. Chi ama leggere e soprattutto ama farlo con un e-book, devi assolutamente sfruttare questa promozione che sta avendo luogo in questi giorni. Stando a quanto riportato dal celebre sito e-commerce nell’area dedicata al mondo Kindle, ora si possono avere ben 3 mesi al prezzo di uno solo.

Esatto, proprio così: basta un solo clic per portare a casa l’abbonamento. Gli utenti dunque possono sfruttare quello che è il 10º compleanno del servizio Kindle Unlimited. È proprio per questo motivo che potranno approfittare dei tanti vantaggi offerti da un accesso senza limiti a milioni e milioni di e-book. Ovviamente c’è anche una selezione di riviste per ogni dispositivo.

Kindle Unlimited: arriva la promozione, ecco come portare a casa la grande offerta

Gli utenti che beccano al volo questa grande offerta possono sfruttare tutti i vantaggi ma non per uno, bensì per tre mesi al prezzo di uno solo. Scegliendo ora il servizio Unlimited di Amazon si possono infatti sbloccare diversi vantaggi esclusivi tra cui letture senza limiti per milioni di titoli disponibili, abbonamenti a riviste che permettono di esplorare tutti i prodotti inclusi nella propria iscrizione e soprattutto leggere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Basterà solo scaricare l’applicazione Kindle.

Non c’è altro da fare recarsi sul sito ufficiale nella sezione dedicata ed effettuare l’iscrizione approfittando delle varie promozioni. Offerta andrà avanti dal 3 al 15 settembre 2024, e solo ed unicamente per coloro che non sono mai stati iscritti al servizio. Chi è iscritto al servizio invece avrà 12 mesi pagandone però solo 10. Una volta trascorso il periodo promozionale, bisogna solo ed esclusivamente accettare il rinnovo a 9,99 € o cancellare il servizio prima che quest’ultimo si rinnovi. L’occasione quindi è molto ghiotta e va presa al volo, ovviamente a tempo debito.