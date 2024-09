Anche per il mese di settembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre una delle sue promozioni di rilievo. Fino ad ora, infatti, l’operatore ha dato la possibilità di ricevere fino a 100 GB di traffico dati extra da aggiungere alla propria offerta mobile se si sceglie come metodo di pagamento Ricarica Automatica. Questa promozione sarà quindi ancora valida per la tutta la durata del mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, anche a settembre fino a 100 GB di traffico dati extra con ricarica automatica

Per tutto il mese di settembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre una delle sue fantastiche promozioni. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale sta continuando a dare la possibilità di ricevere fino a 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli normalmente previsti con la propria offerta mobile.

Come già detto, si potranno ricevere questi giga extra se si sceglierà il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica. Questa promozione si rinnoverà in maniera per l’appunto automatica ad ogni rinnovo della propria offerta. La promo in questione è poi ovviamente compatibile con tutte le offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena. Una delle offerte più interessanti, come sempre, è quella denominata Kena 5,99 100 GB.

In questo caso, però, grazie alla promozione dell’operatore, gli utenti potranno usufruire ogni mese di un totale di ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Nel bundle di questa offerta sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms gratuiti da inviare verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta rimane poi sempre contenuto, dato che si parla di 5,99 euro al mese.

Insomma, gli utenti potranno quindi sfruttare ancora questa fantastica promozione di Kena Mobile.