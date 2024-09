Secondo alcune indiscrezioni recenti sembra che HMD stia lavorando ad un nuovo dispositivo mobile che sembrerebbe ispirarsi al noto Lumia 1020. Si tratterebbe di un passo importante che porterebbe un nuovo smartphone simile all’indimenticabile modello di Nokia nell’universo Android.

Tali indiscrezioni arrivano poco dopo il lancio del nuovo HMD Skyline. Quali sono le caratteristiche dello smartphone?

HMD al lavoro su un nuovo smartphone

Se l’azienda intende davvero portare avanti tale progetto “nostalgico” dovrà impegnarsi per garantire agli utenti un dispositivo che sia ad alte prestazioni. A tal proposito, in molti hanno evidenziato le incongruenze presentate dal precedente modello di HMD. Il dispositivo sembrava promettere un importante comparto fotografico.

Il nuovo HMD Skyline presenta un sensore principale da 108MP e un teleobiettivo 2x da 50MP. Inoltre, è presente un ultra-grandangolo da 13MP. Eppure, nonostante tali premesse, sembra che HMD Skyline non abbia rispettato le aspettative, secondo quanto riportato da alcune recensioni.

Al momento non ci sono molte informazioni riguardo il nuovo possibile smartphone. Secondo quanto riportato dal sito HMD News potrebbe esserci un richiamo al design dei Lumia, ma non è noto quali saranno gli effettivi dettagli o le specifiche tecniche che verranno riprese dall’azienda.

Il Lumia 1020, al momento del loro lancio, ha rappresentato un’importante innovazione. La decisione di riprendere tale progetto potrebbe rappresentare un punto di svolta per HMD.

L’azienda, in passato, aveva già provato a perseguire tale progetto, ma sotto il marchio Nokia. In particolare, si era fatto riferimento al Nokia9 Pureview. Si trattava di un programma interessante ed ambizioso, che però non è riuscito a concretizzarsi. Con il nuovo modello a cui l’azienda starebbe lavorando in molti si chiedono se l’azienda riuscirà questa volta a concretizzare la proposta o se anche questa volta finirà con un niente di fatto. Non resta che attendere e scoprire quale sarà il futuro del dispositivo HMD ispirato ai Lumia 1020.