Iliad: 3 offerte folli per avere fino a 250 GIGA in 5G a partire da 7 EURO

Con un gestore come Iliad tra i piedi gli altri provider non possono fare altro che soccombere o accontentarsi degli utenti che hanno. È però solo questione di tempo prima che questo gestore riesca a togliergli anche quelli, visto che le sue offerte continuano a destare tanto interesse per via di quello che contengono e per quanto costano ogni mese.

Dopo la grande attività promozionale degli scorsi mesi, Iliad sembra intenzionata a dare ancora del suo meglio per battere la concorrenza. Il colosso infatti sta continuando con le sue migliori promozioni mobili che sono disponibili sul sito ufficiale con tutto quello che includevano lo scorso mese. Stando a quanto riportato, dureranno ancora per un po’, anche se consigliamo di fare quanto prima possibile visto che potrebbero scadere. Ci sono tre soluzioni in particolare, due della gamma Giga e una della Flash. L’obiettivo è quello di battere i gestori virtuali ancora una volta ma non solo, visto che le offerte sono indirizzate a tutti.

Iliad batte la concorrenza e lo fa con le sue tre offerte da battaglia, ecco quali sono

Non è mai semplice vincere, e non lo è confermarsi. Iliad però lo sta facendo ormai da sei anni a questa parte e con le sue offerte attuali tende a voler scrivere il suo futuro in maniera positiva. Stando a quanto riportato, sono ancora disponibili entrambe le offerte della gamma Giga, entrambe con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi.

La prima garantisce 120 giga in 4G per navigare sul web per 7,99 € mensili. La seconda offre invece 250 giga in 5G a 11,99 € ogni mese. Chiude l’ultima soluzione, quella che con 200 giga in 5G costa solo 9,99 € al mese per sempre. Tutte queste soluzioni sono disponibili sul sito ufficiale e quelle che partono da 9,99 € al mese garantiscono anche l’offerta in fibra ottica scontata.