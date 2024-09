Una filiale di Samsung Electronics specializzata nel settore medico ha acquistato una startup francese. La filiale in questione è Samsung Medison che ha siglato l’accordo con Sonio per 86milioni di euro. L’acquisizione ha lo scopo di rafforzare la posizione dell’azienda sudcoreana nel settore dell’imaging medico avanzato. A tal proposito, infatti, Sonio ha ideato un assistente AI. Quest’ultimo mira a velocizzare e migliorare l’accuratezza degli esami ecografici.

Kyu Tae Yoo, CEO di Samsung Medison, ha dichiarato che grazie al contributo del software di Sonio, l’azienda sarà in grado di migliorare la qualità dei controlli e l’efficienza del servizio.

Samsung procede con l’acquisizione di Sonio

L’operazione intrapresa fa parte di un’ampia strategia. Quest’ultima si basa sul crescente interesse dimostrato dal settore medico verso l’intelligenza artificiale. A tal proposito, è la Francia a primeggiare nel contesto europeo. Startup come Mistral stanno cercando di primeggiare nel settore dell’AI a livello medico sfidando anche grandi aziende come ad esempio OpenAI.

Secondo quanto dichiarato da Samsung sul nuovo progetto, sembra che Sonio rimarrà una società indipendente. Quest’ultima avrà sempre sede in Francia e sarà autonoma per quanto riguarda la sua crescita commerciale. Dunque, non si tratta di un rapporto di esclusiva. I dispositivi di Sonio saranno ugualmente compatibili con i dispositivi ecografici di altre aziende e non solo con quelli di Samsung.

Si tratta di un intervento particolarmente interessante, ma ha causato una serie di dubbi riguardo la capacità dell’Europa di dare spazio alle proprie startup considerando che quest’ultime spesso vengono assorbite da colossi stranieri.

Sarà necessario che l’Europa, e in questo caso specifico la Francia, si impegnino per primeggiare nel settore dell’intelligenza artificiale. Per quanto sia incerto, tale settore si sta diffondendo enormemente di recente e sono molte le aziende che, proprio come Samsung, decidono di investire nella tecnologia. Riguardo il nuovo progetto sarà interessante scoprire come il nuovo accordo permetterà a Samsung di acquisire maggiore spessore nel settore medico.