Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone d mi punta del noto produttore tech HMD Global. Come sappiamo da tempo, infatti, l’azienda presenterà a breve numerosi nuovi dispositivi con il suo marchio, abbandonando quindi gli smartphone con marchio Nokia. Uno dei primi modelli ad essere annunciati sarà il prossimo HMD Hyper. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in rete in queste ore in nuove immagini che ci hanno svelato le possibili colorazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

HMD Hyper , ecco le possibili colorazioni del prossimo smartphone di HMD Global

Nel corso delle ultime ore è stata avvistata in rete una nuova immagine ritraente uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech HMD Global. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo HMD Hyper. Quest’ultimo sarà uno dei nuovi smartphone dell’azienda ed affiancherà anche altri dispositivi sempre a marchio HMD, , come ad esempio HMD Skyline.

Osservando l’immagine in questione, possiamo notare come sia confermato ormai il design di questo dispositivo, con linee un po’ squadrate, ricordando in parte alcuni degli ultimi dispositivi del marchio Nokia. Secondo l’immagine, il nuovo device dell’azienda sarà reso disponibile in quattro colorazioni, ovvero giallo, azzurro, rosso e grigio. Dello stesso colore della backcover saranno poi i bordi dei sensori fotografici, mentre al centro della backcover sarà collocato il logo dell’azienda.

Di questo nuovo smartphone erano poi emerse in numerose delle presunte specifiche tecniche. In particolare, sappiamo che il prossimo HMD Hyper potrà contare sulla presenza di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.55 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sotto alla scocca ci sarà poi uno dei processori di fascia media di Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 6 Gen 1 con tagli di memoria con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.