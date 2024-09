Brutte notizie in arrivo per gli utenti Canva. La nota piattaforma di design grafico online sta per aumentare i costi di alcuni dei suoi abbonamenti durante l’anno. Si tratta di un incremento decisamente elevato pari al 300%. Gli aumenti riguardano Canva Teams. Ma quali sono le motivazioni dietro tale decisione? Secondo quanto emerso sembra che la decisione di Canva dipende dall’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, sono già emersi i primi commenti da parte di alcuni utenti negli Stati Uniti. Alcuni di quest’ultimi hanno riportato un incremento pari a 120 dollari annui per massimo 5 utenti. Si tratta di circa 500 dollari all’anno. Ciò con uno sconto pari al 40% che vinee applicato al primo anno di abbonamento. E non è tutto.

Canva: aumenti importanti in arrivo

In Australia il costo mensile è passato da 39,99 dollari australiani a 40,50. Ciò significa che considerando un Teams da cinque persone all’anno arriveranno a pagare 2.430 dollari australiani.

Come anticipato, Canva ha giustificato tale decisione. A tal proposito, Louisa Green, responsabile delle comunicazioni dell’azienda, ha ribadito l’importante delle nuove funzioni introdotte. Secondo quanto riportato, la piattaforma ha introdotto una serie di funzioni interessanti legate al mondo dell’intelligenza artificiale. Tra cui c’è Magic Media che permette agli utenti di generare immagini inserendo un input testuale.

Nonostante tale giustificazione, molti utenti non hanno preso di buon grado la situazione. In tanti hanno annunciato di voler cancellare il proprio abbonamento per poter passare a servizi alternativi, come ad esempio, Adobe.

Al momento sembra che gli aumenti riguarderanno solo Canva Teams. L’azienda non ha dichiarato nulla riguardo gli abbonamenti Pro ed Enterprise. Dunque, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere i futuri sviluppi della questione.

La situazione può essere molto interessante per l’intero settore. Considerando l’andamento del mercato, la decisione di Canva potrebbe portare dei cambiamenti significativi per il posizionamento dell’azienda. Il tutto, impattando sulla concorrenza dell’intero mercato.