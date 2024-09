Android: oggi GRATIS app e giochi a pagamento, la lista

Con i tempi che corrono è sempre più facile trovare improvvisamente delle offerte clamorose all’interno del proprio smartphone, soprattutto quando questo è Android. Chi conosce infatti il colosso sa benissimo che all’interno del Play Store molto spesso si nascondono dei titoli eccezionali. Questi possono essere gratuiti e allo stesso tempo anche a pagamento, ma oggi l’opportunità è grandiosa.

Chi infatti ama a scaricare qualcosa di nuovo e magari stava attendendo che un determinato titolo scendesse di prezzo, oggi può approfittare decisamente: ci sono delle applicazioni e dei giochi a pagamento da poter scaricare gratis. Esatto, gli utenti Android possono approfittare di una lista fatta di titoli del Play Store di Google che solo per oggi saranno gratuiti invece che a pagamento. Ovviamente i titoli scaricati non prevedono alcun pagamento all’inizio e neanche in corso d’opera, per cui si può stare tranquilli. Come si può vedere in basso, c’è la lista completa con tutti i titoli disponibili e con tutti i link diretti per il download ufficiale.

Android regala titoli a pagamento agli utenti, sul Play Store è una festa

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere: gli utenti Android possono scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento presenti nel Play Store di Google. Questa iniziativa ha luogo almeno una volta a settimana, con svariati prodotti del market che diventano improvvisamente privi di prezzo. L’obiettivo degli utenti deve essere solo uno: portare a casa quanti più titoli possibile al fine di garantirseli per sempre gratis. Tutto quello che dovete fare è affidarvi a questa lista in basso e scaricare tutto, proprio con un clic. Ecco l’elenco completo: