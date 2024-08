Android, grandi sconti sul Play Store: 8 app a pagamento ora GRATIS

Quando gli utenti Android accolgono le offerte del Play Store, lo fanno di buon grado in quanto sono veramente vantaggiose. Oggi ad esempio il famosissimo market di Google rende disponibili dei titoli a pagamento totalmente gratis. Ciò significa applicazioni e giochi che hanno un costo da poter scaricare liberamente a zero.

È stata fatta una selezione dei migliori titoli in questione, tra i quali ce ne sono alcuni scaricati centinaia di migliaia di volte. L’offerta è destinata a scadere, per cui invitiamo gli utenti a fare quanto prima possibile.

Android: in regalo oggi dei titoli a pagamento sul Play Store di Google, eccoli

A seguire c’è la lista completa con tutti i titoli che il Play Store oggi espone praticamente gratis rispetto al solito. Le applicazioni e i giochi di cui possono servirsi gli utenti Android in questo caso sono in genere a pagamento e quindi vanno comprate, ma non oggi. L’obiettivo quindi è quello di poter beneficiare di titoli di tipo premium, qualcosa di esclusivo rispetto ai soliti giochi e alle solite applicazioni. Tale opportunità dunque sarà a tempo limitato, per cui consigliamo di fare quanto prima possibile per non restare senza. Per proseguire con il download direttamente sul proprio smartphone Android, bisogna solo cliccare sul titolo scelto per poi essere dirottati direttamente sul market di Google. Ecco la lista:

Non vi resta dunque che scegliere il titolo che desiderate e portarlo a casa liberamente. Non ci sono ovviamente tranelli di alcun genere e tutto è stato controllato al meglio per evitare che un’applicazione o un gioco nella lista contenga dei malware o dei virus pericolosi. L’offerta andrà avanti ancora per qualche giorno, per cui fate presto.