Google sta per rilasciare una nuova funzione indirizzata al suo Play Store. Nello specifico si tratta di un’opzione che permette di avviare in modo automatico le applicazioni che vengono installate. La nuova funzione è stata individuata lo scorso giugno. In poco tempo è stata abilitata nella versione 42.5.15 del Google Play Store. Non è stato ancora annunciato quando verrà rilasciata ufficialmente, ma considerando quanto è emerso fino ad ora è ipotizzabile che non manchi molto.

Nuova funzione in arrivo sul Google Play Store: come funziona?

L’aggiornamento in arrivo permetterà di organizzare al meglio le applicazioni appena installate. Nel dettaglio, sarà disponibile una pagina riservata alla descrizione di un’app sul Google Play Store. Dopo l’installazione gli utenti visualizzeranno un nuovo pulsante. Si tratta di “Attiva apertura automatica” disponibile sotto il tasto denominato “Apri”.

Se si decide di abilitare la nuova opzione gli utenti vedranno come la descrizione cambierà. Una volta selezionato il Google Play Store aprirà l’applicazione automaticamente. Ciò avverrà subito dopo che l’installazione verrà conclusa. E non è tutto. Durante il processo di installazione, verrà visualizzata anche un’ulteriore notifica. Quest’ultima evidenzierà quanto tempo manca all’apertura automatica dell’applicazione che si sta scaricando sul proprio smartphone.

Secondo quanto emerso dal codice dell’app, inoltre, sembra che la notifica mostrerà una sorta di conto alla rovescia di cinque secondi. In tal modo gli utenti potranno conoscere in tempo reale quando partirà l’apertura dell’applicazione che si sta installando.

Si tratta di un’opzione molto utile che permette di velocizzare i tempi. È una novità importante per gli utenti che utilizzano il Google Play Store per scaricare le app sul proprio smartphone. Come anticipato al momento non è ancora noto quando la funzione verrà rilasciata a livello mondiale ed ufficiale su tutti i dispositivi. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte dell’azienda di Mountain View per scoprire quando l’opzione per l’apertura automatica delle app arriverà ufficialmente.