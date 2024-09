Si amplia ulteriormente il catalogo di smartphone acquistabili in piccole comode rate con l’operatore telefonico italiano WindTre. Da diverso tempo, infatti, l’operatore propone nel suo catalogo tanti smartphone per i già clienti anche con rate da zero euro al mese. In questi ultimi giorni, in particolare, sono stati aggiunti a questo catalogo tre nuovi dispositivi e tutti dispongono del supporto alla connettività di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, in catalogo tanti nuovi smartphone con rate da zero euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili in piccole comode rate mensili. Come già accennato in apertura, per i già clienti dell’operatore sono inoltre disponibili tanti smartphone con rate da zero euro al mese. Sono stati aggiunti in particolare tre nuovi smartphone al catalogo dotati tutti del supporto alla navigazione sulle reti 5G.

Il primo dei nuovi smartphone ad essere stato aggiunto al catalogo è il nuovo TCL 50 5G. Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile all’acquisto con rate da zero euro al mese nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e con fino a 128 GB di storage interno. Il secondo smartphone aggiunto al catalogo è poi il nuovo Honor 200 Smart, disponibile quest’ultimo nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. L’ultimo smartphone aggiunto al catalogo di WindTre è poi Oppo A60 5G e anch’esso è disponibile all’acquisto con rate da zero euro al mese e nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

L’acquisto di questi smartphone deve essere necessariamente abbinato all’attivazione di una delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico. Oltre a questi smartphone, ricordiamo comunque che il catalogo dell’operatore telefonico WindTre è ancora molto vasto. Sono infatti disponibili tanti altri dispositivi sempre con rate da zero euro al mese ma con un piccolo anticipo. Tra questi, ricordiamo ad esempio il nuovo Samsung Galaxy A15 5G. Per quest’ultimo, in particolare, è previsto un costo di anticipo di 139,99 euro e sarà disponibile poi con rate da zero euro al mese con il taglio di memoria con 128 GB di storage interno.