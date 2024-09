Con l’arrivo di settembre 2024, Vodafone ha aggiornato il catalogo delle offerte disponibili tramite il suo programma di fidelizzazione a pagamento, Vodafone Club, introducendo un nuovo sconto e prolungando una promozione per le nuove attivazioni. I clienti che si iscrivono al servizio questo mese potranno infatti beneficiare di un doppio buono carburante Q8, che permette di ottenere due codici per uno sconto di 5 euro su rifornimenti di almeno 30 euro.

L’incredibile catalogo delle offerte nel Vodafone Club

La promozione, originariamente lanciata a maggio 2024 e prevista fino ad agosto, è stata prorogata fino al 30 settembre 2024. Pertanto, chi si iscrive ora a Vodafone Club avrà un mese in più per richiedere questo vantaggio. Il programma, disponibile per i clienti Vodafone di rete mobile con offerte voce o voce e dati, prevede due formule di pagamento: mensile a 2,99 euro o semestrale a 14,99 euro. Anche i clienti di rete fissa possono aderire al programma, ma solo nella versione mensile.

Per chi ha attivato Vodafone Club dopo il 20 novembre 2023, il costo del servizio si rinnova insieme all’offerta mobile, mentre i clienti già esistenti possono riattivare l’abbonamento a un prezzo scontato di 0,99 euro al mese. Per chi acquista un dispositivo a rate, Vodafone include automaticamente il servizio per sei mesi al costo ridotto di 9,99 euro.

Oltre alla proroga della promozione sul carburante, il catalogo di Vodafone Club ha visto l’introduzione di uno sconto del 40% sui prodotti Philips Personal Care, aggiunto alla sezione “Tutti i vantaggi”. Gli altri sconti disponibili includono offerte su Audible, Booking, Carrefour, Feltrinelli, Dr. Max, Nike e altri marchi imperdibili ora con un accesso facilitato.

Il programma prevede anche promozioni specifiche per i clienti di rete mobile, come l’abilitazione gratuita alla rete 5G e 10 Giga di traffico dati extra ogni mese. Inoltre, Vodafone Club offre sconti su smartphone e altri prodotti tecnologici, disponibili nei punti vendita Vodafone.