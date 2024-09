Gli utenti che intendono acquistare un nuovo smartphone Google della serie Pixel 9 hanno a disposizione un’opportunità davvero vantaggiosa. Nello specifico, si fa riferimento al programma di valutazione dell’usato. Sono infatti disponibili diversi modelli. A tal proposito, Google ha ripristinato anche alcuni dispositivi che inizialmente erano stati tagliati.

Google è intervenuta riducendo la lista degli smartphone che è possibile cedere per acquistare i nuovi Pixel 9. Nel dettaglio l’azienda di Mountain View è intervenuta su diversi brand, tra cui Xiaomi e Samsung. In tal modo la lista risulta essere specifica (quasi) solo per i dispositivi Google ed Apple.

Google interviene sui modelli per la valutazione dell’usato

Non è ancora chiaro il motivo per cui l’azienda di Mountain View abbia deciso di ridurre il numero di dispositivi per cui è possibile accedere al programma. Quest’ultimo, infatti, rappresenta un’opportunità unica per tutti gli utenti che verrebbero così incentivati a cambiare il proprio smartphone.

Nel dettaglio, il programma permette agli utenti di ottenere una supervalutazione pari a 200euro, in base al costo di ritiro stimato. Un dettaglio che ha spinto moltissimi utenti a decidere di sostituire il proprio smartphone con uno di ultima generazione. Considerando tali vantaggi per le vendite, cosa ha spunto Google a ridurre i dispositivi disponibili per la valutazione?

Un’ipotesi riguarda la possibilità di un numero sopraelevato di richieste. Ma, come detto, si tratta solo di supposizioni. Per avere conferme a riguardo sarà necessario attendere una comunicazione ufficiale da parte di Google.

Dopo il precedente taglio dei dispositivi disponibili, sembra che l’azienda di Mountain View sia nuovamente intervenuta sull’elenco dei modelli cedibili per il trade–in. In particolare, sembra che Google abbia deciso di ripristinare la lista. Anche in questo caso non ci sono state dichiarazioni ufficiali di alcun tipo. Solo una comunicazione da parte dell’azienda potrà chiarire qual è l’effettiva strategia selezionata per questo tipo di programma.