Play Store: offerte su app e giochi a pagamento gratis per Android

Svariati titoli del Play Store di Google oggi figurano praticamente gratis all’interno del market stesso. Come tutti ben sanno molti di questi possono essere gratuiti o a pagamento, ma oggi è il momento esatto per prendere quelli che hanno un prezzo e portarle sul proprio telefono gratuitamente.

Oltretutto, sono stati controllati uno per uno al fine di non corrispondere alcun tipo di problematica a chi li scarica. Secondo quanto riportato, ora gli utenti possono avere a disposizione diverse scelte che in passato sono state oggetto di tantissimi download. Ovviamente tutto funziona solo per oggi, per cui affrettarsi è d’obbligo per chi non stava aspettando altro.

Nel Play Store di Google ci sono titoli a pagamento da scaricare gratis per gli utenti Android

Un aspetto di cui fare tesoro riguarda un colpo d’astuzia: scaricate tutto quello che c’è nella lista visto che, anche se non vi occorre ora, potrebbe occorrervi in futuro. In questo caso stiamo parlando di titoli che a primo impatto potrebbero non servire agli utenti, ma non si sa mai: magari tra qualche mese quell’applicazione o quel gioco scartati all’inizio, potrebbero tornare utili. Il problema è che già da domani tutto potrebbe tornare a pagamento, per cui scaricare un titolo oggi gratis significa garantirselo per sempre, anche cancellandolo subito dopo il download. Si è scaricate dunque qualcosa che oggi non vi serve e subito lo cancellate per fare spazio sullo smartphone, state tranquilli perché potrete effettuare di nuovo il download gratuito in futuro. L’account Google di ogni utente infatti ti racconto della situazione e del download effettuato giorni, mesi o anni prima in maniera gratuita. Ecco la lista completa con tutti i titoli a disposizione da scaricare: