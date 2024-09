Truffa per gli utenti: cosa succede leggendo questo MESSAGGIO

Purtroppo ogni volta che si parla di una truffa, ci sono degli utenti che ci sono già cascati, esattamente come nel caso dell’ultimo messaggio che sta girando tramite e-mail. La nuova truffa che sta aprendo luogo è iscritta proprio qui sotto e in lingua madre, ma vi aiutiamo a capire cosa vuol dire.

Capita così spesso che le persone ricevano delle e-mail all’interno delle quali c’è scritto tutt’altro che la verità e con un solo scopo: raccogliere i loro dati personali o magari rubare i loro soldi. Questo è quanto sta accadendo con un messaggio che avrebbe dell’incredibile.

Truffa in corso: è quel messaggio che sta girando in queste ore nelle e-mail

All’interno del testo qui in basso le persone credono di aver trovato praticamente una nuova fiamma con cui conoscersi ma tutto ciò non è assolutamente vero. È proprio per questo motivo infatti che le persone si ritrovano a finire nei guai: chi ci casca crede di poter conoscere la ragazza del messaggio ma in realtà dall’altro lato ci sono solo dei truffatori. Come si può vedere nel testo in basso, l’invito è quello di iscriversi ad un sito di incontri che in realtà non esiste, con un form da compilare che servirà solo per rubare i dati personali. Ecco il testo:

“Lo vedi? La mia vita vuole qualcosa di nuovo così tanto che sta perdendo solo pensando a te!

Ho visto un video qui in cui un uomo mette la mano sulla spalla di una donna. Ora voglio lo stesso! Immagino il tuo amore che si apre proprio verso di me. Mi sembra di poterlo affrontare molte volte. Proviamo?

A causa di questi sentimenti, voglio conoscerti! Sei d’accordo?

Ecco il mio profilo aperto per contattare here, trovami per nickname e dimmi dove mi aspetterai!

Non vedo l’ora del tuo arrivo!“.