Truffa con testo phishing: il trucco per derubare gli utenti

La truffa di oggi purtroppo è diventata famosa in poco tempo, siccome tanti utenti ci sono caduti inesorabilmente. È bastato un messaggio molto semplice per far credere alle persone di aver conquistato una donna, cosa che invece non è accaduta assolutamente.

Abbiamo deciso di incollare proprio in basso i due messaggi in questione, proprio per dare agli utenti la possibilità di capire di cosa si tratta.

Truffa in corso con due messaggi diversi ma molto simili tra loro

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Carie. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, bastardo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Carie_beauty

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Carie“.

Purtroppo le sorprese in negativo non finiscono qui, dato che è stato segnalato anche un altro messaggio di questo genere. Il modus operandi resta sempre lo stesso: un testo in arrivo tramite e-mail, un’immagine di una donna senza vestiti o in abiti succinti e via con la truffa. Ecco il messaggio qui in basso:

“Ciao, sto volando nella tua città per lavoro. Ho un programma molto fitto e assolutamente non ho tempo per la vita personale e le chiacchiere oziose.

Voglio davvero fare sesso e ti suggerisco di incontrarti per soddisfare i tuoi bisogni.

Ecco il mio profilo, Leyla-princess, trovami con questo nickname e scrivi il tuo messaggio.”