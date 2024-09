Auto in Italia: i modelli più venduti ad AGOSTO 2024

Sembra che il mercato delle auto in Italia proprio non trovi pace e a dimostrarlo sono state le vendite del mese di agosto 2024. I risultati ufficiali sono giunti a conoscenza degli organi di informazione e come si può notare le immatricolazioni sono state 69.121. C’è stato un calo del 13,4% rispetto ad agosto dello scorso anno, quando i veicoli immatricolati furono 79.787.

Le auto a benzina hanno registrato un calo di quasi il 19% rispetto all’anno scorso, mentre il diesel addirittura del 32%. Lo stesso vale anche per le elettriche che calano del 36,1% e per le Plug-in che scendono del 28,2%.

Mercato auto in Italia: questi i dati dei veicoli più venduti ad agosto 2024

Auto a benzina

Opel Corsa: 1.407 vetture vendute

MG ZS: 1.235 vetture vendute

Peugeot 208: 1.232 vetture vendute

Jeep Avenger: 940 vetture vendute

Toyota Aygo X: 929 vetture vendute

Peugeot 2008: 876 vetture vendute

Hyundai i10: 849 vetture vendute

Kia Picanto: 849 vetture vendute

Volkswagen T-Roc: 768 vetture vendute

Dacia Sandero: 745 vetture vendute

Auto diesel

Volkswagen Tiguan: 731 vetture vendute

BMW X1: 700 vetture vendute

Audi Q3: 662 vetture vendute

Audi A3: 500 vetture vendute

Volkswagen T-Roc: 478 vetture vendute

BMW X2: 425 vetture vendute

Mercedes GLA: 390 vetture vendute

Skoda Octavia: 321 vetture vendute

Jeep Compass: 312 vetture vendute

Fiat Tipo: 288 vetture vendute

Auto a GPL

Dacia Sandero: 2.134 vetture vendute

Dacia Duster: 1.267 vetture vendute

Renault Captur: 1.196 vetture vendute

Renault Clio: 757 vetture vendute

DR 5.0: 524 vetture vendute

Dacia Jogger: 269 vetture vendute

DR 3.0: 161 vetture vendute

Lancia Ypsilon: 152 vetture vendute

EVO 5: 140 vetture vendute

DR 6.0: 138 vetture vendute

Auto a metano

Volkswagen Polo: 2 vetture vendute

Skoda Octavia: 1 vettura venduta

Auto elettriche

Tesla Model Y: 376 vetture vendute

Volvo EX30: 263 vetture vendute

BMW iX1: 155 vetture vendute

Volkswagen ID.3: 124 vetture vendute

MG4: 106 vetture vendute

Ford Explorer: 96 vetture vendute

Peugeot e-2008: 95 vetture vendute

BYD Seal: 92 vetture vendute

Peugeot e-208: 71 vetture vendute

Fiat 500: 69 vetture vendute

Auto Plug-in

Cupra Formentor: 320 vetture vendute

Toyota C-HR: 310 vetture vendute

BMW X1: 132 vetture vendute

Audi Q5: 117 vetture vendute

Volvo XC60: 117 vetture vendute

Ford Kuga: 115 vetture vendute

Jeep Renegade: 91 vetture vendute

Volkswagen Tiguan: 82 vetture vendute

Mercedes GLC: 62 vetture vendute

Porsche Cayenne: 53 vetture vendute

Auto ibride