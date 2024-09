Tecnologia in auto: innovazione o complicazione?

Il futuro dell’infotainment automobilistico sembra puntare sempre di più verso la connettività avanzata, con Android Auto e CarPlay al centro dell’esperienza di guida moderna. Gli schermi sulla plancia sono considerati essenziali dai conducenti. La maggior parte dei consumatori non prenderebbe in considerazione un’auto priva di queste opzioni. Circa l’80% degli acquirenti di nuove auto, infatti, potrebbe cambiare marca e modello se non potesse accedere a CarPlay. Android Auto, invece, è già integrato in oltre 200 milioni di veicoli in tutto il mondo. Le aziende stanno rispondendo a questa domanda con versioni migliorate dei loro sistemi. Android Automotive è già infatti disponibile in modelli di GM, Honda e Volvo, e una nuova generazione di CarPlay prevista per quest’anno.

Non tutte le innovazioni sono però accolte con entusiasmo. Lo dimostra un recente studio di J.D. Power, che ha rilevato come la maggior parte degli automobilisti trovi difficile adattarsi a nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale e controlli gestuali interni. Oltre il 20% dei conducenti ritiene che i comandi gestuali manchino di funzionalità. Queste tecnologie avanzate stanno quindi davvero migliorando l’esperienza di guida delle auto o in qualche modo la peggiorano?

Non tutti sono contenti dei molteplici display nelle auto

L’introduzione di schermi per i passeggeri, in particolare, nelle nuove generazioni di auto ha suscitato perplessità. Sebbene questi schermi permettano di accedere a musica, video e persino a giochi digitali, la loro utilità viene spesso messa in discussione. Con solo il 10% dei veicoli su strada che include un passeggero anteriore, la maggior parte dei conducenti considera questi schermi un’aggiunta non necessaria. Inoltre, anche quando presenti, molti passeggeri trovano difficile utilizzare questa tecnologia, creando ulteriori complicazioni per i concessionari. Questi si trovano a dover addirittura spiegarne il funzionamento ai clienti. La domanda ora appare ovvia: l’industria automobilistica sta davvero rispondendo alle esigenze dei consumatori, o sta semplicemente cercando di imporre tecnologie di dubbia utilità? Mentre alcune innovazioni trovano ampio consenso, altre sembrano essere accolte con più scetticismo. Da che parte siete voi? Schermi sì o schermi no?