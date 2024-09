Fastweb è LEADER: la sua Mobile offre 200 GIGA con il 5G gratis

Secondo le ultime indiscrezioni, stanno per arrivare nuove offerte nel mondo della telefonia mobile ma i gestori che trionferanno saranno sempre gli stessi. Quando si parla di Fastweb ad esempio tutti sanno benissimo che il risparmio è assicurato, così come la grande quantità dei contenuti che ha sempre contraddistinto questa azienda. Tra i gestori virtuali sembrano non esserci competizione, soprattutto per un aspetto in particolare che è la qualità. La rete di Fastweb è rinomata proprio per essere la più rapida in Italia, soprattutto alla luce degli ultimi test effettuati da Ookla che dunque certifica tale peculiarità.

Sul sito ufficiale è ora disponibile l’offerta migliore, quella che si chiama Fastweb Mobile Full e che costa meno di 10 €.

Fastweb distrugge ogni concorrente, ecco la sua Mobile con il 5G attivo

Ogni offerta ha il suo selling point, ovvero quell’aspetto che riesce a farla “acquistare” dai clienti. Quelle di Fastweb si unificano sotto la stessa peculiarità, ovvero la grande longevità dei prezzi mista alla quantità e alla qualità dei contenuti. Con Fastweb non si sbaglia mai e a dimostrarlo ci pensa la Mobile Full, una promo la cui versione “base” è stata già vista in passato. Questa nuova soluzione ora è ancora presente sul sito con tutti i suoi benefici.

Parlando dei contenuti non c’è dubbio sulla sua effettiva validità: questa nuova offerta di Fastweb costa solo 9,95 € al mese ed include il 5G gratis. La Mobile Full è famosa soprattutto per i suoi contenuti che infatti vedono minuti senza limiti verso qualsiasi numero mobile e di rete fissa, ma soprattutto ben 200 giga. Anche in questo caso ci sono dei benefici molto importanti per gli utenti, soprattutto per quelli che scelgono l’attivazione con la scheda eSIM. Va ricordato che questo formato è totalmente digitale e che dunque non predispone l’attesa per la scheda SIM fisica a casa. Per questo motivo dunque tutto sarà più rapido, a partire dall’attivazione.