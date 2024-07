Dagli Stati Uniti giungono notizie interessanti riguardo a Google Maps. Sembra infatti che il sistema sta finalmente permettendo agli utenti di inviare segnalazioni su incidenti e altri problemi di viabilità tramite Apple CarPlay. Al momento, Android Auto rimane escluso da tale novità. È ragionevole supporre che non ci vorrà molto tempo prima che anche suddetta piattaforma venga aggiornata. Capita spesso che le applicazioni di Google spesso rilascino nuove funzionalità prima sui sistemi operativi concorrenti piuttosto che sui propri.

Google Maps introduce una nuova funzione su CarPlay

La funzione di segnalazione di incidenti e altri eventi sull’app non è una novità assoluta. Infatti, disponibile da diversi anni sia su Android che su iOS. La funzionalità è accessibile attraverso un apposito pulsante nell’interfaccia dell’applicazione. Fino a poco tempo fa, era utilizzabile solo tramite smartphone e non dalla versione dell’app pensata per l’infotainment delle vetture. Google non ha mai fornito una spiegazione per suddetta limitazione. È possibile fare alcune congetture, come ad esempio il rischio di distrarre il conducente. È interessante notare che Waze, un’altra app di proprietà di Google, offre già da tempo la possibilità di segnalare incidenti sia su CarPlay che su Android Auto.

Le prime segnalazioni della nuova funzionalità sono emerse su Reddit. Sembra che il processo sia molto semplice e richieda solo pochi click. Basta cliccare sul pulsante di segnalazione e poi scegliere una delle otto opzioni disponibili. Quest’ultime includono incidente, ingorgo, cantieri, strada o corsia chiusa, veicolo in avaria, ostacolo sulla carreggiata o autovelox. Le informazioni inviate dagli utenti vengono automaticamente corredate delle coordinate GPS. In tal modo è possibile aggiornare la mappa con la posizione corretta del problema.

L’adozione di Android Auto e CarPlay è in costante crescita. Gli infotainment di quasi tutte le auto prodotte negli ultimi anni supportano una o entrambe tali interfacce. Con il passare del tempo, è probabile che l’uso dell’app per smartphone di Google Maps durante la guida diventi sempre meno comune. Dettaglio che rende cruciale l’implementazione di funzioni come la segnalazione in tempo reale di incidenti direttamente tramite i sistemi di infotainment. Anche se il crowd sourcing non è sempre la fonte più affidabile di informazioni, rappresenta spesso l’unica alternativa praticabile per ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della viabilità.