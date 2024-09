Iliad, che BOMBE le GIGA: eccole di nuovo a settembre con 250 GIGA

Molte volte gli utenti tendono a confondersi scegliendo il loro nuovo gestore da prendere in custodia per quanto più tempo possibile. Effettivamente nel momento in cui una persona decide di cambiare provider mobile, lo fa per avere il meglio e per risparmiare rispetto all’esperienza precedente. Con Iliad è tutto più semplice: c’è convenienza, qualità e tanta quantità.

Con le sue Giga e con la Flash, Iliad è cresciuta a dismisura durante il mese di agosto ed è per tale motivo che l’azienda le tiene ancora disponibili. Non sarà assolutamente difficile sottoscrivere queste offerte, visto che sono disponibili sul sito ufficiale e non solo per alcuni utenti.

Ovviamente l’operatore vuole che a sottoscriverle siano tutti, e dunque non solo coloro che provengono da determinate realtà. Tra giga, minuti ed SMS c’è veramente di tutto e c’è anche un aspetto importante: durano per sempre allo stresso prezzo.

Iliad banca il botteghino degli operatori mobili: le sue offerte sono qui

Anche quest’oggi le persone sono rimaste estasiate da diverse offerte presenti sul mercato della telefonia mobile. Per scegliere il gestore ad esse più congeniale serve ovviamente dare uno sguardo in più ed affidarsi ai veri e propri colossi. Tra questi ce n’è uno in particolare che sta riuscendo a raggiungere un livello altissimo dopo non aver mai perso nulla: si tratta di Iliad.

Effettivamente le tre offerte disponibili sul sito ufficiale sono clamorose. La Flash 200 costa 9,99 € al mese per sempre e garantisce minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G. Anche la famosissima Giga 120 è interessante in quanto oltre a questi stessi minuti e messaggi permette di ottenere 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre. Completa il puzzle l’ultima offerta, probabilmente la più incredibile: la Giga 250. Al suo interno ci sono 250 giga in 5G per navigare sul web per 11,99 € al mese per sempre.