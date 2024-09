Il mercato delle console da gioco sta vivendo un periodo decisamente particolari che sta assegnando una svolta netta rispetto al passato, tutte le varie aziende che producono console da gioco sono infatti impegnate in un processo che possa costituire un taglio netto col passato, ma allo stesso tempo consacrare tutto ciò che nel corso degli anni è stato raggiunto sui vari aspetti dello sviluppo di questa tipologia di prodotto.

A tal proposito, si è espresso l’ex dirigente di Activision Blizzard, Mike Ybarra, con affermazioni decisamente taglienti in merito al mondo delle console, secondo quest’ultimo infatti chi afferma che questa categoria di prodotto è ormai agli sgoccioli stia per crollare è solo un perdente, quest’ultimo ha infatti utilizzato i dati di vendita di PlayStation 5 e Nintendo Switch per contraddire questa convinzione circolata molto forte ultimamente in rete.

Frecciata a Microsoft

L’intenditore ha parlato in merito al mondo delle console e elogiando fortemente la politica attuata da soli in merito alle proprie esclusive, secondo l’ex dirigente infatti le vendite imponenti della console dell’azienda giapponese sono legate all’esclusive mirate e ben strutturate che l’azienda è riuscita a stipulare, in parole povere puntare forte sul software per garantirsi un imponente vendita hardware, nel farlo però non ha mai citato Microsoft della quale invece non condivide la politica aziendale di puntare sul multipiattaforma, produrre giochi compatibili con altre console infatti secondo quest’ultimo ha penalizzato fortemente la vendita di hardware di casa Microsoft.

Parole dunque al veleno ma allo stesso tempo incoraggianti per quanto riguarda il mondo delle console da salotto, in passato infatti prepotenti si erano fatte le voci che parlavano di un possibile cedere il passo da parte di queste ultime in favore di altre soluzioni più standardizzate, a quanto pare questo futuro resta e resterà ancora lontano, a fare la differenza, come giusto che sia nel mondo dei videogiochi, sono proprio questi ultimi.