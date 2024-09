La data di rilascio del nuovo Honor Magic V3 è ormai vicinissima. I dispositivi arriveranno sul mercato internazionale il prossimo 5 settembre durante l’IFA 2024. Con l’avvicinarsi del debutto non fanno che aumentare le indiscrezioni disponibili online riguardo il nuovo smartphone pieghevole ultra sottile.

Secondo quanto emerso, le caratteristiche e il design del prossimo Honor Magic V3 sono di un livello superiore. Quest’ultime stanno convincendo sempre di più esperti ed appassionati riguardo il miglioramento arrivato in confronto al precedente Magic V2.

Honor Magic V3 sta per arrivare sul mercato

Sul sito web ufficiale del marchio è già disponibile la pagina relativa alle promozioni indirizzate agli utenti che intendono acquistare il nuovo foldable. Tra le offerte messe a disposizione c’è anche quella che permette di acquistare la Magic-Pen insieme al Honor Magic V3, aggiungendo solo 1,90 euro.

Ed è solo l’inizio. Tra le possibilità offerte agli utenti che procedono con l’acquisto c’è la possibilità di ottenere una protezione per lo schermo in omaggio pari a sei mesi. Con una sostituzione compresa. Oltre al bundle con cui acquistare l’Honor Magic V3 con la Magic-Pen è disponibile anche quello per ottenere il MagicPad2, aggiungendo 449,90 euro. Stesso discorso vale per SuperCharge 66W al costo di 1,90 euro e per Wireless Charger 100W per 32,90euro.

Inoltre, i primi trecento acquirenti che procederanno con l’acquisto sul sito web ufficiale dell’operatore è possibile ricevere l’Honor Watch aggiungendo al costo solo 0,10 euro. Si tratta di opzioni davvero convenienti che permettono agli utenti di ottenere una serie di vantaggi extra con l’acquisto del nuovo smartphone.

Online è disponibile anche la scheda tecnica del dispositivo. Gli utenti interessati possono visionarla per scoprire tutte le caratteristiche principali relativi al nuovo Honor Magic V3. Non resta che attendere il lancio del dispositivo tra qualche giorno per scoprire tutte le opzioni a disposizione degli utenti per il mercato globale.