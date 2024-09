Con il diffondersi di nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale, molte aziende stanno effettuando una serie di valutazioni per comprendere se quest’ultime siano adatte o meno alle loro attività. A tal proposito, Gartner ha evidenziato l’impatto di specifiche tecnologie sulle vendite. Nello specifico si fa riferimento alle machine sellers, ai gemelli digitali dei clienti o l’Emotion AI. Secondo quanto evidenziato da Gartner il potenziamento di tali tecnologie potrebbe offrire benefici importanti nell’arco di 10 anni.

Lo scopo di tali tecnologie è quello di soddisfare le esigenze degli compratori. Tutto ciò è possibile con una serie di automazioni del processo di vendita. In tal modo si ottiene un vantaggio competitivo da non sottovalutare, come sottolineato dal Senior Director Analyst della practice Sales di Gartner.

Gartner: ecco come potrebbero crescere le vendite con l’intelligenza artificiale

Nel dettaglio, l’Emotion AI sfrutta nuove tecniche innovative per analizzare lo stato emotivo degli utenti. In tal modo è possibile sviluppare ad una maggiore empatia, dettaglio che può condizionare il modo in cui vengono venduti i prodotti. Come evidenziato da Gartner, l’Emoticon AI è utilizzata ampiamente nei contact center. Viceversa, le vendite non utilizzano ancora a pieno questo tipo di tecnologia.

I Machine Sellers, invece, sono agenti non umani. Quest’ultimi automatizzano le azioni di vendita al posto di venditori umani. Come evidenziato da Gartner potrebbero essere usati per rendere le vendite più semplici. I gemelli digitali, invece, sono una rappresentazione virtuale dinamica utilizzabile dalle aziende per simulare i comportamenti degli utenti. Al momento tale tecnologia è solo in fase sperimentale. Gartner evidenzia come tale sistema possa portare ad un aumento dei ricavi per le attività. Inoltre, possono dare vita a relazioni più durature tra le aziende e i propri clienti.

Al momento si tratta di tecnologie in fase di sviluppo o parzialmente utilizzate. Una loro crescita e maggiore integrazione dell’AI potrebbe, come suggerito da Gartner, portare ad importanti cambiamenti per le vendite nel giro di dieci anni.