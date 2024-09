Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon ad un prezzo estremamente interessante, solo per pochi giorni vi ritrovate con la possibilità di acquistarlo risparmiando molto, ed allo stesso tempo avendo l’accesso ad un prodotto che garantisce una spesa ridottissima, con prestazioni superiori al normale.

Il modello di smartphone oggi in promozione è stato lanciato sul mercato nel corso del 2021, trattasi di un prodotto che raggiunge dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, ed un peso di 174 grammi. Il device ha un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel, ed una densità per pixel di 460, sempre restando un Super Retina XDR OLED con refresh rate che si ferma a 60Hz.

Apple iPhone 13: l’occasione da non credere

Sebbene sia sul mercato da ormai qualche anno, Apple iPhone 13 resta oggi uno dei migliori modelli in termini di rapporto qualità/prezzo, per questo motivo dovete subito pensare al suo acquisto, approfittando del valore finale di soli 579 euro, contro il valore consigliato di 759 euro che era stato previsto all’origine. Premete qui per l’ordine.

Disponibile in ben 6 colorazioni differenti, le quali potrebbero però differire a loro volta nel prezzo, il prodotto ha, nella parte posteriore, un doppio sensore fotografico da 12 megapixel, con immagini che vengono scattate in 4000 x 3000 pixel, oltre ad un angolo di ripresa massimo di 120 gradi ed un bellissimo 4K a 60fps. La connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 dual band, bluetooth 5.0 e lighting 2.0, senza dimenticarsi comunque di chip NFC e GPS. L’unico lato negativo è forse rappresentato dalla batteria, un componente complessivamente non soddisfacente o sufficiente in termini di durata complessiva, proprio perché richiede il collegamento alla presa a muro molto più spesso di quanto l’utente avrebbe effettivamente voluto vedere e sentire.