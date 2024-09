Audi Q5 2024: lusso con una tecnologia ibrida a diesel

La nuova Audi Q5 ha un look tutto nuovo. L’auto si distingue non solo per l’aumento delle dimensioni, ma anche per un aggiornamento tecnologico netto. Gli interni del SUV ora offrono un ambiente altamente sofisticato, con una plancia dotata di un display curvo OLED che integra due pannelli, uno da 11,9″per il computer di bordo e uno da 14,5″ per il sistema di infotainment. Si può anche scegliere di aggiungere un terzo schermo da 10,9″ per il passeggero. Questa interfaccia digitale è alimentata dal sistema Android Automotive OS. Ha poi un supporto per gli aggiornamenti OTA e l’integrazione di app come YouTube. Audi ha quindi portato la tecnologia degli interni a un nuovo livello, rendendo il viaggio più coinvolgente e connesso che mai.

Motorizzazione innovativa e prezzi dei nuovi modelli Audi

L’estetica e la tecnologia non però sono le uniche novità Audi. La Q5 2024 ha motori moltopiù efficienti e potenti. I propulsori 2.0 TFSI e 2.0 TDI da 204 CV ciascuno sono supportati da un sistema mild hybrid aggiornato. Questo ha migliori prestazioni oltre che un’efficienza implementata. Al top della gamma troviamo il nuovo 3.0 V6 TFSI della versione SQ5. Esso riproduce ben 367 CV, garantendo prestazioni da urlo. Tutti i motori sono abbinati poi ad un cambio S-Tronic a 7 rapporti. Hanno anche la trazione integrale, con l’opzione di trazione anteriore disponibile per il modello a benzina a quattro cilindri. Le nuove sospensioni dell’Audi sono a cinque bracci, sia anteriori che posteriori, e migliorano la maneggevolezza e il comfort. Lo sterzo progressivo e le sospensioni pneumatiche adattive opzionali, inoltre, regalano una guida ancora più personalizzata.

Il design esterno è completamente rinnovato. l’Audi Q5 2024 si presenta con uno stile più tondeggiante. Le linee sono sinuose e meno spigolose rispetto alla precedente versione Cresce anche in lunghezza, raggiungendo i 4.717 mm. La larghezza, l’altezza e il passo invece rimangono invariati. Tali modifiche alle proporzioni le conferiscono una presenza su strada ancora più imponente. Quanto costerà questa nuova versione del popolare SUV? I prezzi in Germania partono da 52.300 euro per la versione base a benzina con trazione anteriore. Per la sportiva salgono fino a 82.900 euro. La Q5 Sportback, una variante ancora più elegante, arriverà dopo circa sei mesi dal lancio ufficiale, previsto in teoria il prossimo anno. Audi riuscirà a mantenere il suo ruolo dominante nel segmento dei SUV premium? Con queste caratteristiche, l’Audi Q5 sembra pronta a raccogliere la sfida.