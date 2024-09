Il mondo dei videogiochi, come ben sappiamo, è fatto di titoli che ogni anno arrivano sugli scaffali e sono pronti a macinare risultati su risultati alle volte segnando dei veri e propri record, I quali però non necessariamente devono essere positivi, anzi alle volte possono risultare negativi e non poco, un esempio famoso è stato registrato dal videogioco uscito quest’anno dal titolo Lord of the Rings: Gollum, il quale è stato ritenuto da molti il videogioco peggiore della storia di questo mondo almeno fino a questo momento, sembra infatti che questo titolo Sia finito in contesa con un altro titolo di recente Uscita, stiamo parlando di Concord, un FPS lanciato lo scorso 23 agosto, che ha deluso le aspettative ad un livello tale da superare addirittura quello raggiunto dal titolo citato precedentemente.

Fallimento totale

Il titolo lanciato da Sony lo scorso 23 agosto non ha convinto praticamente nessuno, ha fatto registrare il numero di utenti simultanei in gioco (697) più basso mai visto, addirittura inferiore di 61 unità rispetto a quello registrato da Gollum, un valore che parlando di cifre così basse rappresenta addirittura il 9% in meno, come se non bastasse anche il periodo di beta non aveva convinto nessuno a causa di un gameplay decrepito, poco originale, il quale includeva elementi positivi tratti qua e là da altri titoli senza però generare un’identità propria che potesse lasciare il segno, ed è proprio quello che sembra destinato a fare il videogioco, non lasciare il segno, se non in negativo.

Si tratta di un buco nell’acqua che in fondo ci si aspettava, ma che allo stesso tempo risulta cocente e non poco per persone dal momento che lo sviluppo di questo titolo ha impegnato addirittura otto anni di tempo, i quali già da soli esigono sicuramente un risultato quantomeno non peggiore rispetto a quello ottenuto da Gollum.