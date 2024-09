Tesla e la sfida del Full Self-Driving: futuro in bilico?

Mentre Tesla continua a lavorare per rendere il Full Self-Driving una realtà, le criticità del sistema sono ancora evidenti. L’ultima versione, testata dall’analista William Stein, ha mostrato progressi rispetto alle precedenti, ma non sono abbastanza. Durante un viaggio di meno di 16 km, l’auto ha eseguito una svolta a sinistra con il semaforo rosso e ha percorso una strada a scorrimento veloce a cavallo di due corsie. Questi errori hanno ovviamente innalzato dubbi sulla capacità del sistema di operare in sicurezza.

Gli esperti di guida autonoma rimangono scettici su tale creazione al momento. La tecnologia di Tesla, basata principalmente su telecamere, presenta limiti evidenti. Ha bisogno necessariamente di luce e non funziona in modo corretto in condizioni meteorologiche avverse o al buio. Al contrario, altre aziende come Waymo e Cruise utilizzano una combinazione di radar, sensori laser e telecamere, un mix che garantisce una visione più completa dell’ambiente circostante. Questo approccio più avanzato solleva una domanda: Tesla è davvero sulla strada giusta o dovrebbe invece modificare il suo approccio?

Limiti esistenti del sistema Tesla automatico

L’apprendimento automatico utilizzato dai veicoli Tesla ha dunque limiti importanti. Come sottolineato da Phil Koopman, professore alla Carnegie Mellon University, i sistemi basati esclusivamente sull’intelligenza artificiale possono fallire in situazioni non previste. Ciò espone i passeggeri a pericoli anche potenzialmente mortali. Sarà possibile superare questi ostacoli nel breve termine?

Mentre le vendite di Tesla hanno subito un rallentamento, Elon Musk continua a spingere sulla visione di un futuro dominato dai robotaxi autonomi. Tuttavia, le esperienze negative come quelle vissute da William Stein e il tragico incidente avvenuto vicino a Seattle mettono in discussione questa visione. Dovrà quindi dimostrare alle autorità di regolamentazione che il Full Self-Driving è più sicuro dei conducenti umani. Le sfide tecnologiche e la crescente preoccupazione per la sicurezza potrebbero ritardare significativamente il lancio su larga scala dei robotaxi di Tesla, ora previsto fra poche settimane. Con il tempo che stringe, Musk riuscirà a mantenere le promesse fatte agli investitori e ai clienti? Il futuro di Tesla sembra appeso a un filo e la prossima mossa sarà cruciale per l’azienda.