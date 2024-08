Il Tesla Cybertruck è stato trasformato in un veicolo militare da parte del capo della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov, con lo scopo ci utilizzarlo nella cosiddetta operazione militare speciale. Il Tesla Cybertruck è stato dotato di una mitragliatrice per farlo sembrare il più possibile simile ad un carro armato. La sua carrozzeria ultraresistente lo rende un mezzo adatto alla guerra.

Dopo aver ricevuto il veicolo Kadyrov ha ringraziato personalmente Elon Musk per aver realizzato un veicolo così unico e molto resistente. Questo però non dovrà essere l’ inizio di una fornitura diretta poiché altrimenti andrebbe contro a tutte le sanzioni inflitte alla Russia. Ancora non è chiaro come il Cybertruck sia arrivato in Russia dato che due esemplari erano stati bloccati alla frontiera lituana.

Tesla, il Cybertruck come arma di guerra

Il Cybertruck è un mezzo che è stato concepito come veicolo per affrontare qualsiasi situazione data la sua carrozzeria realizzata con materiale ultraresistente, acciaio inossidabile laminato a freddo. La trasformazione in veicolo miliare non era previsto da parte dei realizzatori che vedono affiorare molte problematiche sui futuri impieghi di questo mezzo. Ci sono anche numerosi interrogativi sulla possibilità di regolamentare l’ esportazione di veicolo sofisticati nelle zone di conflitto. L’ utilizzo di questi mezzi vede una serie di pericoli per quanto riguarda la popolazione locale e le numerose zone di guerra dove verrà utilizzato.

Rimane soltanto da vedere come le autorità internazionali e soprattutto Tesla reagiranno a questo tipo di evento prendendo le giuste decisioni in modo da non costituire un pericolo maggiore per l’ umanità. Con questi nuovi veicolo sta sempre più aumentando la capacità degli eserciti di potenziare la propria armata in modo da renderla impossibile da sconfiggere. Questo però non può avvenire in una paese dove ci sono moltissime sanzioni internazionali per i numerosi crimini contro l’ umanità.