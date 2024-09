Una delle ultime funzionalità in arrivo direttamente da Google e amatissima da tutti gli utenti e senza alcun dubbio cerchia e cerca, si tratta di una feature che consente un accesso più ragionato e specifico alle funzionalità di Google Lens, per chi non lo sapesse infatti utilizzando quest’opzione, sarà possibile selezionare all’interno di una schermata qualsiasi una porzione di immagine di nostro interesse e utilizzare la ricerca Google per cercare informazioni aggiuntive su quell’affetta di immagine selezionata oppure analizzare stringa presenti al suo interno come link o diciture di vario genere.

Dopo la presentazione dei suoi nuovi smartphone Pixel 9 sono arrivate nuove chicche che riguardano questi smartphone nel dettaglio, ma anche alcune che verranno distribuite a tutti gli smartphone in grado di utilizzare le funzioni di Google, nello specifico una arriverà proprio per cerchia e cerca e riguarderà la possibilità di elaborare i QR code e i codici a barre.

Ampliato il supporto

Stando alle ultime indiscrezioni, alcuni Insider stanno ricevendo questa nuova funzionalità in fase di test che consente per l’appunto cerchia e cerca di elaborare i QR code e i codici a barra trasformandoli istantaneamente in link funzionanti e cliccabili, un’opzione precedentemente assente, ma che a quanto pare Google si sta impegnando a inserire su tutti i device compatibili, attualmente dunque l’opzione non è disponibile per tutti, ma è lecito pensare che molto presto quest’ultima verrà distribuita gradualmente a livello globale per tutti quanti.

Non rimane dunque che attendere per vedere l’arrivo ufficiale di questa nuova feature che sicuramente abbinata la possibilità di analizzare gli screenshot delle schermate risulterà davvero utile nell’economia dell’uso globale di tutti i servizi Google ed in particolare per l’appunto di Google Lens, ora è solo questione di tempo per poter usare questa nuova funzione Che piano piano sta andando incontro ad un’evoluzione sempre più completa.