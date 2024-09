La celebre app di messaggistica WhatsApp ha introdotto una novità che sta conquistando il web e i numerosi fan di Batman, l’iconico vigilante della DC Comics. Conosciuto per i suoi fumetti e i film d’azione, Batman è ora protagonista di una nuova funzionalità su Android che consente di personalizzare l’icona di WhatsApp con il simbolo del Cavaliere Oscuro.

Non vi hanno mai visto nella stessa stanza con Batman

Questa innovazione, soprannominata “Modalità Batman”, non altera le funzioni principali dell’app, ma si limita a modificare l’icona tradizionale di WhatsApp con quella della famosa maschera di Batman. La modalità è esclusivamente estetica e viene attivata utilizzando Nova Launcher, un’app che permette di personalizzare l’interfaccia del cellulare.

Per attivare la “Modalità Batman“, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, è necessario scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store e impostarlo come launcher predefinito del telefono. Successivamente, è richiesto procurarsi un’immagine del logo di WhatsApp modificata con il simbolo di Batman. Questo file, preferibilmente in formato PNG con sfondo trasparente, può essere scaricato online o creato tramite strumenti di intelligenza artificiale.

Una volta ottenuta l’immagine, bisogna tornare alla schermata principale del cellulare e fare una lunga pressione sull’icona di WhatsApp. Comparirà un menu mobile dal quale è possibile selezionare “Modifica“. Da qui, si sceglie l’icona dell’app, si accede alla sezione “Foto” per caricare l’immagine precedentemente scaricata, si adatta la dimensione e si conferma l’operazione. Così, l’icona di WhatsApp verrà sostituita con quella di Batman.

È importante notare che i launcher come Nova non sono ufficialmente collegati a Meta, la società proprietaria di WhatsApp. Quindi, l’unica modifica permessa è quella dell’icona, mentre tutte le altre funzionalità dell’app rimangono invariate. Se si desidera ripristinare l’icona originale, basterà disinstallare Nova Launcher tramite il Play Store, e le personalizzazioni verranno eliminate. In questo modo, i fan di Batman possono ora rendere la loro esperienza su WhatsApp ancora più avvincente, celebrando il loro eroe preferito in modo esclusivo e originale.