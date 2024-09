Quando si parla di marketplace di applicazioni, ovviamente il primo nome che salta la mente di tutti noi è costituito dal Play Store di Google, il noto Store è infatti uno dei più longevi del mondo e racchiude dentro di sé tantissime applicazioni di vario genere, essendo quest’ultimo anch’esso un’applicazione gestita da Google anche lui va incontro ad aggiornamenti costanti che servono a migliorarne la funzionalità e anche la sicurezza.

Ovviamente i vari update sono necessari per mantenere lo sto sempre al passo coi tempi e in grado di soddisfare le esigenze di tutti coloro che lo usano, ciò nonostante però nel corso della sua storia ha accusato una mancanza decisamente eccellente, sul Play Store non era infatti possibile effettuare download simultanei delle applicazioni, discorso che valeva anche per gli aggiornamenti delle app, un vero peccato dal momento che gli smartphone al giorno d’oggi possono sfruttare una banda di rete davvero molto ampia che potrebbe gestire tranquillamente download multipli, il tempo verbale al passato però non è un refuso dal momento che finalmente i download simultanei sono arrivati.

Download simultanei

Google ha proceduto finalmente a rilasciare la possibilità di effettuare download contemporanei di molteplici applicazioni, una funzionalità assente per troppo tempo ma finalmente è disponibile per tutti gli utenti che sfruttano il Google Play Store, dunque ora vi basterà semplicemente avviare il download delle applicazioni che desiderate e queste ultime verranno scaricate senza nessun problema e soprattutto non verranno messi in coda l’una all’altra, ciò significherà, se avete una connessione a Internet sufficientemente veloce, un importante accorciamento dei tempi di download.

Ovviamente anche il vostro dispositivo deve essere in grado di gestire pacchetti di dati multipli, e altamente probabile infatti che in installazione sarà comunque consequenziale e non parallela, un processo del tutto normale in ogni tipologia di telefono.