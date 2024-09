Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, Vodafone è stato uno dei più apprezzati grazie alla sua fantastica proposta. L’operatore telefonico ha infatti dalla sua parte svariate offerte di rete mobile dedicate a una particolare tipologia di utenti. In particolare, è al momento disponibile all’attivazione anche un’offerta dedicata a tutti i clienti con una età inferiore ai 18 anni. Si tratta in particolare dell’offerta di rete mobile denominata Vodafone Red Max Under 18. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Red Max Under 18, super offerta mobile per clienti under 18

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha reso disponibile una interessante offerta di rete mobile pensata per tutti gli utenti con una età inferiore ai 18 anni. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Vodafone Red Max Under 18. Quest’ultima ha molto da offrire, nonostante abbia un prezzo piuttosto contenuto di soli 9,99 euro al mese.

Nello specifico, gli utenti avranno infatti a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati e questi saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione SMS senza limiti verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche minuti di chiamate senza limiti verso i paesi dell’Unione Europea.

Come già detto, nonostante questo bundle piuttosto ricco, gli utenti dovranno pagare un costo di soli 9,99 euro al mese. L’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiverà un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo però che l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto presso i negozi autorizzati Vodafone. Ricordiamo inoltre che gli utenti potranno navigare sulle reti 5G ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.