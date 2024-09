La promo Very 5,99 è stata prorogata fino al 9 settembre con prezzo bloccato. E non è tutto. Very Mobile garantisce anche due mesi di ricarica gratuiti. L’offerta è riservata ad alcuni negozi specializzati ed alcuni specifici punti vendita selezionati. Un esempio concreto sono i corner presenti nei centri commerciali.

L’offerta avrebbe dovuta essere disponibile fino al 31 agosto 2024. Ora invece Very Mobile ha reso disponibile la promo fino al 9 settembre.

Offerta Very Mobile prorogata per nove giorni

I punti vendita in cui la promozione è disponibile per gli utenti è esposta la locandina dedicata. Qui viene anche specificato che l’offerta garantisce lo stesso prezzo “per sempre”. La promo in questione è Very 5,99 ed offre ogni mese minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico Internet in 4G. Con l’opzione Ricarica Automatica, invece, i GIGA aumentano. In questo caso diventano 150 gratuitamente. Il tutto al costo di 5,99euro al mese.

L’offerta è attivabile richiedendo la portabilità del proprio numero da altri gestori. Tra cui Fastweb, Iliad, CoopVoce, Kena Mobile, PosteMobile e molti altri operatori virtuali. L’elenco completo dei gestori è disponibile sul sito web di Very Mobile. Il costo di attivazione è gratuito con la portabilità. Se si richiede una nuova SIM, invece, è richiesto un pagamento pari a 10euro.

La promo offre anche la possibilità di utilizzare la propria connessione in Europa, compreso il Regno Unito, in roaming. In questo caso, minuti ed SMS sono gli stessi di quelli inclusi nell’offerta di Very Mobile. Per il traffico internet, invece, è previsto un limite ogni mese che viene calcolato in base alle norme europee. Nel dettaglio, per questa specifica offerta, la soglia è pari a 6,40 GB. Se si supera il limite mensile, si passa al prezzo a consumo. Quest’ultimo, al momento, è di 0,189 centesimi di euro. Se siete interessati all’offerta di Very Mobile il consiglio è procedere prima della data di scadenza.