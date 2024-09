È stata diffusa una nuova immagine del nuovo Huawei Mate 70 Pro. Si tratta del prossimo smartphone del colosso. Nell’immagine viene mostrato il lato posteriore. Le informazioni sono dunque limitate, anche se ugualmente importati visto che comprendono il comparto fotografico del dispositivo. Tali dettagli rendono possibile anche un confronto con i modelli precedenti.

Huawei Mate 70 Pro: ecco le prime informazioni trapelate

Il confronto evidenza differenze di poco conto. L’oblò che accoglie ottiche, flash e sensori è sempre lo stesso. Cambia leggermente solo la finitura e la disposizione dei diversi elementi. Le immagini emerse online presentano una qualità piuttosto scarsa e non rivelano ulteriori dettagli. Inoltre, è importante sottolineare che sembra anche che siano state in qualche modo ritoccate.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, sembra che Huawei non abbia apportato upgrade particolari rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera frontale passerà da 50MP a 60. Nessun cambiamento per la ultra-grandangolo e la telefoto da, rispettivamente, 12 e 48MP. È però ipotizzabile che potrebbe esserci un implemento per i sensori. Quest’ultimi potrebbero diventare più grandi o anche più raffinati per il nuovo Mate 70 Pro. Per il momento però si tratta solo di rumor. Quest’ultime riguardano anche la presenza di uno zoom ottico da 5X e l’obiettivo periscopico.

Secondo quanto riportato, sembra che Huawei potrebbe aggiornare anche la sua selfie cam frontale. In questo caso passerebbe ad un sensore da 48MP. Infine, sarà presente anche un sensore che si occuperà del riconoscimento del volto.

Oltre i dati evidenziati dalla foto diffusa in rete, è noto che il chip del nuovo Huawei Mate 70 Pro sarà un Kirin 9100. Mentre il display sarà da 6,8’’, proprio come i modelli precedenti. Al momento, queste sono le sole informazioni disponibili per il nuovo smartphone. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli sulla scheda tecnica e le caratteristiche principali del prossimo Mate 70 Pro di Huawei.