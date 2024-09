Avere un giardino è faticoso. Serve tanta manutenzione e a volte porta anche spese ingenti. Come fare per ovviare tale problema? Se non si è amanti del fai da te e ci si vuole affidare alla tecnologia, l’ideale è puntare su un robot tosaerba. In molti non conoscono l’esistenza di questo dispositivo, eppure può dare una vera svolta al proprio prato. Magari si possiede ancora un vecchio tosaerba, di quelli a benzina e rumorosi, quando esiste un macchinario avanzato come il robot ECOVACS. Il modello ECOVACS Goat G1 è utile, pratico e tecnologico, uno strumento a dir poco necessario per chi ha uno spazio esterno. Questo taglia l’erba, tiene in ordine il giardino e lo lascia perfetto, senza fili d’erba fuori posto.

Design e packaging del robot tosaerba

La confezione del Goat G1 è accuratamente studiata per il trasporto, nulla si sposta e arriva a casa integro ed in perfette condizioni. La scatola include al suo interno tutto quello che serve. Oltre al robot tosaerba, si trovano la stazione di ricarica, delle lame di ricambio, i ripetitori di segnale con le batterie e gli ancoraggi per la stazione. Il design del Goat G1 colpisce immediatamente per il suo aspetto curato e avanguardistico. Oltre ad avere linee moderne ed una colorazione in bianco raffinata, l’impressione è quella di un dispositivo robusto e ben fatto.

Il robot tosaerba possiede da due grandi ruote posteriori e due più piccole ruote anteriori. Esse permettono al robot di muoversi su diversi tipi di terreno senza mai fermarsi. Sulla parte superiore del Goat G1-800 si trova come prima cosa un grande tasto per il blocco di emergenza. Notiamo poi l’ottica e i sensori anteriori e uno schermo di controllo. Quest’ultimo dona la possibilità di regolare il dispositivo velocemente e senza dover usare l’app.

Le lame del robot tosaerba sono piuttosto piccole. La loro grandezza potrebbe indicare a cosa sia destinato il dispositivo: potrebbe tagliare erba ed erbacce ma non oggetti duri come il legno. Il robot tosaerba non possiede un sacchetto di raccolta. L’erba tagliata viene ridotta in piccolissimi pezzi che contribuiscono al benessere del prato decomponendosi. Molto meglio delle buste di plastica o della produzione di rifiuti inquinante, una soluzione ideale ed ecologica. Le dimensioni del dispositivo sono piuttosto compatte con i suoi 650 mm di lunghezza, i 432 mm di larghezza e i 420 mm di altezza. Potrà non essere enorme, ma il suo peso lo rende comunque imponente (peso netto di 13,4 kg e peso lordo della scatola di 30,54 kg). La qualità salta allo sguardo subito, i materiali sono resistenti così da poter essere usato anche quando piove, aspetto da tener conto trattandosi pur sempre di un device da esterno.

Funzioni ECOVACS Goat G1

L’ECOVACS Goat G1 possiede molte modalità avanzate il che lo rende molto diverso da tutti gli altri tosaerba esistenti classici. Il dispositivo ha un sistema di localizzazione TrueMapping Multi-fusion molto utile. A che serve? Questo combina diversi sensori per far sì che l’utente ottenga un posizionamento preciso e una navigazione accurata. Il sistema permette al robot di tagliare l’erba in uniforme, seguendo linee rette e garantendo risultati grandiosi.

Il robot tosaerba è poi dotato della tecnologia AIVI 3D. Questa è indispensabile perché gli permette di evitare gli ostacoli, che potrebbero danneggiarlo, in modo intelligente. Il sistema sfrutta un sensore visivo e un sensore ToF (Time of Flight. In tal modo l’ECOVACS Goat G1 può muoversi agilmente intorno a qualsiasi cosa. Grazie a questa tecnologia, il robot è anche sicuro da usare in presenza di persone e animali domestici perché riesce a riconoscerli e ad evitarli in autonomia.

Un’altra funzione importante del Goat G1 è la possibilità di sorvegliare il giardino. Questo dispositivo ha infatti telecamere panoramiche e fisheye integrate che permettono di vedere tutto ciò che accade. In tal modo si può anche capire se il robot ha effettuato un buon lavoro o se è incastrato qualcosa tra le lame. L’utente riesce poi così a monitorare perfettamente l’area circostante ed aggiungere, tramite app, 10 punti di sorveglianza ed una visione totale a 360°. Si possono anche effettuare registrazioni e video così da avere il totale controllo del proprio giardino. Anche sistema di taglio del robot tosaerba è molto efficiente. La larghezza di taglio è precisamente di 22 cm e l’altezza è regolabile potendo scegliere da 3 a 6 cm, con 13 diverse impostazioni disponibili. L’ ECOVACS Goat G1 è inoltre in grado di coprire un’area di ben 1.600 m2, ideale non soltanto per piccoli spazi ma anche per chi ha la fortuna di possedere un grande giardino.

Manutenzione e Durata

La manutenzione del Goat G1 è semplice e richiede poche operazioni regolari. Le lame, ad esempio, devono essere sostituite periodicamente, circa ogni 80 ore di utilizzo. La loro durata effettiva dipende però anche dalle condizioni del prato e dalla frequenza di utilizzo. Anche la pulizia del robot è importante la longevità. Dopo ogni taglio è infatti utile rimuovere eventuali residui di erba e detriti dalle lame e dalle ruote.

Sicurezza

La sicurezza è un altro aspetto ben curato dalla ECOVACS per la costruzione del Goat G1. Il robot tosaerba, come anticipato, è dotato di diverse funzionalità per garantire un funzionamento totalmente sicuro. Il dispositivo possiede, come detto, un grande tasto per il blocco di emergenza sulla parte superiore che permette di arrestarlo immediatamente se necessario. Il sistema di evitamento degli ostacoli AIVI 3D, e i sensori visivi e ToF, assicurano inoltre che il robot non si rompa ed aggiri ogni ostacolo. Questo sistema è adatto per proteggere bambini, animali domestici ed oggetti fragili presenti nel giardino.

Autonomia robot tosaerba

L’autonomia non è certo un problema per l’ECOVACS Goat G1. La batteria ha una potenza ottima di 5.2Ah. Il robot esegue gli ordini, effettua il taglio indicato e torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica. Tale metodo ciclo permette al tosaerba di funzionare sempre, anche senza il diretto intervento dell’utente. Il tempo di funzionamento cambia a seconda delle condizioni in cui si ha il prato e se si ha a che fare con erba alta. Generalmente però il robot funziona diverse ore prima di doversi ricaricare. La stazione di ricarica, inoltre, è stata progettata per ricaricare rapidamente il robot così da non dover aspettare molto prima che torni in funzione.

Connettività

Il robot tosaerba si collega anche al Wi-Fi. Il collegamento è molto utile per controllare il dispositivo con l’app. Cosa particolarmente vantaggiosa è che non è indispensabile avere una rete wireless in giardino. È infatti poi possibile acquistare una SIM per rendere il robot indipendente dalla rete domestica.

L’app di controllo del robot tosaerba

L’applicazione ECOVACS presenta tantissime funzionalità per il controllo e la gestione del robot. Con l’app si possono effettuare diverse cose come impostare il percorso di taglio. Si possono scegliere anche le zone precise e selezionare diverse azioni per proteggere gli animali. C’è anche una particolare funzione che evita di tagliare il prato di notte per non disturbare. Una volta impostate tutte le proprie preferenze il robot tosaerba andrà avanti in autonomia. L’app permette anche di programmare sessioni di taglio. L’utente può definire gli orari e i giorni in cui il robot deve funzionare.

Prezzo robot tosaerba

L’ECOVACS Goat G1 è acquistabile sul sito web ufficiale al prezzo di 1.299,00€. Il costo è importante, ma si può ben giustificare considerando la manifattura e le funzionalità diverse. Il prezzo può sembrare elevato rispetto ai tosaerba tradizionali, ma qui non si tratta di qualcosa di tradizionale, abbiamo a che fare con un robot ad alte prestazioni e tecnologicamente molto più avanzato. Se poi si tiene anche conto che in tal modo non si deve pagare più un esperto per la cura del proprio giardino, si comprende perfettamente quanto possa essere un acquisto intelligente. Il prezzo include anche la stazione di ricarica e i ripetitori di segnale, da non dimenticare. Al momento questo specifico modello è su Amazon in vendita da terzi e non dispone della spedizione Prime.

Pro e Contro

Il robot tosaerba ECOVACS Goat G1 presenta numerosi vantaggi. Questi lo rendono un’opzione papabile per chi cerca una tecnologia automatica che si prenda cura del giardino. Una delle sue caratteristiche più apprezzate, e grande punto a favore, è la facilità d’uso. La semplicità si unisce poi ad una notevole autonomia notevole. Il robot tosaerba l Goat G1 lavora poi in modo completamente indipendente e ritorna alla stazione quando necessario, riprendendo automaticamente senza che dobbiamo muovere un dito.

Il Goat G1 ha anche un’ottima qualità del taglio. Preciso ed uniforme, garantisce un prato sempre in ottime condizioni. Vantaggio del robot sono anche il sistema di navigazione TrueMapping Multi-fusion e la tecnologia AIVI 3D per l’evitamento degli ostacoli, che assicurano un perfetto funzionamento. La possibilità di monitorarlo da remoto, inoltre, tramite le telecamere integrate regala poi un livello di sicurezza e controllo eccezionale.

Ci sono però anche alcuni aspetti meno positivi da considerare. Il costo del Goat G1 è piuttosto elevato rispetto ai tosaerba tradizionali, anche se ciò si attribuisce alle sue funzionalità avanzate. Inoltre, l’utilizzo del robot richiede una preparazione del giardino, magari accorciando l’erba e togliendo sassi e oggetti.

Conclusioni: perché acquistare il robot tosaerba ECOVACS Goat G1 è un’ottima scelta

L’ECOVACS Goat G1 è un robot tosaerba molto promettente. Le sue tante funzionalità, i materiali robusti ed i sistemi di sicurezza lo rendono migliore di qualsiasi classico strumento. Acquistandolo si può dire addio al dover lavorare quando fa caldo, ma senza rinunciare ad un prato ben curato e con erba perfetta. Il poterlo controllare dal proprio cellulare dall’app è di grande comodità. Se possedete un giardino, sappiate che è una spesa molto intelligente.

Ricordate che potete acquistarlo e riceverlo a casa andando sul sito ufficiale ECOVACS e sulla pagina del prodotto su Amazon.